Ночной хищник у вас дома: в Украине можно недорого купить домашнего ежа

Ёж – интересный, но не самый простой питомец

Ёжик из рекламы сока имеет мало общего с реальным животным. Ежи — настоящие хищники, которые нуждаются в особом корме и могут напугать ночью. Ночные животные, они топают и копаются в подстилке именно в темное время суток.

Ежики – одиночки. Им не нужно много внимания, такое животное не подойдет тем, кто хочет кроткого и всегда контактного любимца. Сайт, занимающийся продажей ежей, подчеркивает необходимость личного пространства для этих животных.

Стоят они не столь дорого. За ежа-самца нужно выложить 1500 грн, а за самку — 1700 грн. Более дорого обойдется принадлежности для содержания.

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Где живут ежи в квартире

Ежу нужен просторный террариум или клетка с твердым дном – не проволочным, чтобы он не ранил кавычки. Оптимальная температура – 22–26°C, потому что эти животные не любят холод и могут упасть в спячку. Для активного образа жизни ежу необходимо беговое колесо.

Что едят ежи в неволе

Не фрукты! Их можно давать совсем чуть-чуть. Основу рациона ежей составляют насекомые, например сверчки и особый корм. Для поддержания здоровья ежам могут понадобиться витамины.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что экзотической кошкой уже никого не удивишь. В качестве домашних любимцев продают полозьев с интересной окраской, мохнатых пауков-птицеедов или даже настоящую звезду соцсетей — капибара.