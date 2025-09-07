Зальет по самые уши? Какой погоды ждать в Украине в начале недели
8 и 9 сентября погода не порадует украинцев
На смену теплому началу осени в Украину придет похолодание и дожди. Уже в ближайшие дни большинство территорий накроют сильные осадки.
Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра. Отмечается, что на 8 и 9 сентября синоптики прогнозируют ливень с грозой.
Погода в Украине 8 сентября
В понедельник, 8 сентября, украинцев на западе ожидает небольшой дождь с умеренной облачностью. В течение дня температура будет колебаться от +22 до +25 градусов, а ночью опустится до +13 градусов. На севере Украины прогнозируется дождь и до +24 градусов днем. Ночью столбик термометра опустится до +12 градусов.
На востоке и в центре Украины днем воздух прогреется до +28 градусов, а ночью — до +15 градусов. В течение дня ожидается дождь. Не минуют осадки и юга страны, где также будет дождь. Однако днем термометр покажет до +28 градусов, а ночью – до +20 градусов.
Погода в Украине 9 сентября
Во вторник, 9 сентября, дожди только усилятся на территории Украины. На западе прогнозируют сильные осадки с грозой и до +25 градусов днем. На севере тоже прольются дожди, но термометр покажет от +11 до +26 градусов.
На востоке Украины прогнозируется до +26 градусов днем и сильный ливень с грозой. Осадки не пройдут мимо и центральных регионов, и юга, где днем воздух прогреется до +28 градусов.
