Наслаждаться солнышком осталось недолго: когда в Украину придут дожди

Когда в Украине испортится погода

В начале сентября погода в Украине больше напоминала позднее лето, чем раннюю осень. Однако вскоре ситуация изменится, погода станет дождливой, а температура воздуха упадет.

Об этом говорится в прогнозе погоды Ventusky. Такую же информацию приводит Укргидрометцентр.

Синоптики ожидают, что с 4 сентября дожди будут периодически идти в самых западных областях нашей страны, однако 7 числа они распространятся по всему западу Украины. 8 сентября осадки стоит ждать почти во всех областях.

Погода 7 сентября

Дожди будт идти в западных областях

Несмотря на осадки, 7 сентября во всех областях будет тепло — от +24 и до +28 градусов.

Дожди будут идти в некоторых областях 7 сентября

Кратковременные осадки возможны практически по всей территории Украины 8 сентября.

Погода 8 сентября

Стоит отметить, что известный синоптик Игорь Кибальчич рассказывал "Телеграфу", что средняя температура воздуха в Украине в сентябре будет немного выше нормы. Он прогнозировал, что в первой декаде месяца местами стоит ждать летней жары, однако существенное похолодание придет уже после 10 числа.

Кибальчич предупредил, что на фоне высоких температур будет повышен уровень пожарной опасности в природных экосистемах. Надо быть очень аккуратными с огнем во время отдыха на природе.