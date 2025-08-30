Лето идет к концу: когда ждать первых заморозков в Украине

Чего ждать от погоды в сентябре

Начало первого месяца осени порадует теплыми днями, однако уже к концу сентября погода в Украине существенно изменится. В этот период стоит ждать и первых заморозков.

Об этом рассказал "Телеграфу" известный украинский синоптик Игорь Кибальчич. По его словам, температура воздуха в большинстве областей будет выше среднемесячной нормы на 1 — 2,5 градуса.

Синоптик говорит, что в большинстве областей в течение месяца стоит ждать температур на уровне +14…+18 градусов. Однако в южных и юго-восточных областях, в основном на побережье Черного и Азовского морей, можно ждать и +19 градусов.

Резкое изменение погоды произойдет в третьей декаде сентября. Где-то после 20 числа в Украину придут холодные массы из арктического региона. В западных, восточных и северных областях после этого можно ждать первых заморозков на грунте.

При этом сентябрь будет весьма скудным на осадки. Из-за этого на левобережной части страны возможно развитие засухи и высоких уровней пожарной опасности.

Погода 1 сентября

Погода 2 сентября

Погода 3 сентября

Как сообщалось ранее, погода в первой декаде сентября и вовсе может быть летней, а местами и вовсе возможно возвращение жары выше +30 градусов.