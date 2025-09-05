Аномальное начало осени. Синоптик ошеломил прогнозом погоды на сентябрь

В отдельных регионах существуют значительные риски для развития засухи

Погода в сентябре будет теплой. А средняя месячная температура будет выше нормы.

Об этом "Телеграфу" сказал синоптик Игорь Кибальчич. По его прогнозу, средняя месячная температура в большинстве областей будет выше нормы на 1-2,5 градуса.

Он говорит, что температура прогнозируется на уровне +14,0…+18,0 градусов. В южных и юго-восточных областях (преимущественно вдоль побережья морей) местами достигнет +18,5…+19,0 градусов.

Осадки в сентябре будут минимальными

Игорь Кибальчич добавил, что общее количество осадков в сентябре прогнозируется ниже нормы в среднем на 20-40%. Дождей будет мало по всей стране.

Следовательно, дожди будут наблюдаться редко, а их интенсивность окажется недостаточной для полноценного увлажнения почвы, особенно в Левобережной части Украины. Здесь есть значительные риски для развития засухи и установления наивысшего уровня пожарной опасности в экосистемах. сказал синоптик

