Тут жил "железнодорожный король" и гостил Чайковский: под Киевом есть старый особняк с длинной историей (фото)

Здание успело побывать школой, госпиталем и сельской администрацией

В Украине есть огромное количество исторических достопримечательностей с длинной историей. Однако много из них сейчас находятся в аварийном состоянии и отчаянно нуждаются в реконструкции.

Например, к таковым относится имение барона Николая фон Мекка из династии российских "железнодорожных королей". Здание соорудили в 1888 году, после чего оно полностью сгорело. Новый дом на этом месте построили ближе к началу 1900-х.

Крышу двухэтажного здания украшали башенки с металлической черепицей. К зданию прилегал парк в ландшафтном стиле на 9 гектаров.

Владельцем здания был владелец нескольких железнодорожных путей, меценат и коллекционер барон фон Мекк. Однако похоже, что из него эта покупка вытянула все силы и ресурсы.

Новый особняк фон Мекк

В частности его жена Надежда в письме композитору Петру Чайковскому, который у них периодически гостил, жаловалась, что не хотела этой покупки. По ее словам, ее муж купил здание в аварийном состоянии.

Как начал строиться и обустраивать имение, так последние средства и потерял, и то замечательное состояние, которое он получил из моих рук, теперь испарилось, и мне больно, тяжело невыносимо Надежда фон Мекк

Уже в 1910 году здание продали, а позже национализировали и обустроили агрономическую школу. Во времена немецкой оккупации во Второй мировой войне там был обустроен военный госпиталь, а после завершения войны там сделали районную больницу. На этом "приключения" дома не закончились, и он в разные годы был средней школой, музыкальной школой и зданием сельского совета.

В текущем состоянии здание использовать нельзя

Сейчас особняк включен в Государственный реестр архитектурных памятников национального значения, но находится в запущенном и аварийном состоянии. Очевидно, что в ближайшем будущем состояние здание лишь ухудшится, поскольку ремонтировать его пока не планируют.

Время берет свое

