Почему бодикамеры ТЦК не защитят права мобилизованных: юристы назвали четыре нюанса

Никакой ответственности за неработающую камеру нет

Новый глава Министерства обороны Денис Шмыгаль заявил, что для обеспечения "законности деятельности групп уведомлений ТЦК" военнослужащих терцентров комплектования обязут использовать бодикамеры при проверке документов и вручении повесток мобилизованным гражданам. Оборонное ведомство даже издало приказ №532 с разъяснением, что съемка должна проходить на видеорегистратор, а не личный мобильный.

При этом выяснилось, что новый документ не слишком-то защищает права "обеих сторон", особенно мобилизованных. Об этом "Телеграфу" рассказали опрошенные юристы, назвавшие четыре нюанса приказа.

Первый нюанс заключается в том, что военнослужащие ТЦК, как и полицейские, могут пользоваться бодикамерами, но не обязаны этого делать. Вспомним скандал и ДТП с участием бывшего нардепа от "Слуги народа" Александра "тихонько в лес уйду" Трухина, когда у патрульных "не нашлось" видео с нагрудных камер. Потом это видео появилось у журналистов, однако это лишний раз доказывает: без прямого обязательства снимать — этой нормой закона можно крутить.

— Никакой ответственности за то, что камера не будет работать — нет, — объясняет "Телеграфу" столичный адвокат Ростислав Кравец.

Однако министр обороны говорит именно об обязаности военнослужащих ТЦК использовать бодикамеры и даже дисциплинарной ответственности в случае нарушения этого правила.

Во-вторых, если нет обязательства, то нет необходимости видеоцифровизировать военнослужащих ТЦК.

— Закон это приняли, а по факту бодикамеры не выдали. С учетом того, какое количество ТЦК, должностных лиц, вручающих повестки, проверяют документы, чтобы обеспечить хотя бы одного человека из группы оповещения бодикамерой, нужно выделить значительные средства. Но я ничего не слышала, что на это было выделено дополнительное финансирование, проведены тендерные процедуры (у кого они будут закупаться, по какой цене). Поэтому за оставшиеся до 1 сентября две недели обеспечить работников ТЦК бодикамерами физически не успеют, — убеждена адвокат Полина Марченко.

В-третьих, кто помешает выключить камеру в нужный момент? Теоретически, приказ Минобороны №532 это запрещает, ведь видеозапись нужно вести непрерывно "до завершения выполнения меропроятий". Есть и исключения:

в случае угрозы попадания на видеорегистратор военных объектов;

информации с ограниченным доступом;

в случаях, связанных с возникновением у уполномоченного представителя личного частного положения (посещение туалета, перерыва2 для еды и т.п.).

Поэтому в "военный объект", по словам военнослужащих ТЦК, может превратиться все что угодно (например, их бус), а под "личное частное положение" можно подогнать вообще что угодно. Тем более что и среди правоохранителей существует практика выключать видеорегистраторы. Это можно увидеть на примерах судебных дел вот здесь и вот здесь, когда полицейские нарушали непрерывность видеофиксации.

В-четвертых, по словам практикующих юристов, военнослужащие ТЦК, которым закон и дает опцию носить бодикамеры, в большинстве своем, и не совершают никаких противоправных действий, которые можно наблюдать на многочисленных видео в сети.

— Мне кажется, министр обороны не до конца понимает, кто действительно появляется на этих видео. Как показывает опыт расследования уголовных производств, это не сотрудники ТЦК, это военные роты охраны ТЦК. В подавляющем большинстве случаев, – отмечает Кравец.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что работники ТЦК начали использовать бодикамеры еще полтора года назад.