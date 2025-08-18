Почему бодикамеры ТЦК не защитят права мобилизованных: юристы назвали четыре нюанса
-
-
Никакой ответственности за неработающую камеру нет
Новый глава Министерства обороны Денис Шмыгаль заявил, что для обеспечения "законности деятельности групп уведомлений ТЦК" военнослужащих терцентров комплектования обязут использовать бодикамеры при проверке документов и вручении повесток мобилизованным гражданам. Оборонное ведомство даже издало приказ №532 с разъяснением, что съемка должна проходить на видеорегистратор, а не личный мобильный.
При этом выяснилось, что новый документ не слишком-то защищает права "обеих сторон", особенно мобилизованных. Об этом "Телеграфу" рассказали опрошенные юристы, назвавшие четыре нюанса приказа.
Первый нюанс заключается в том, что военнослужащие ТЦК, как и полицейские, могут пользоваться бодикамерами, но не обязаны этого делать. Вспомним скандал и ДТП с участием бывшего нардепа от "Слуги народа" Александра "тихонько в лес уйду" Трухина, когда у патрульных "не нашлось" видео с нагрудных камер. Потом это видео появилось у журналистов, однако это лишний раз доказывает: без прямого обязательства снимать — этой нормой закона можно крутить.
— Никакой ответственности за то, что камера не будет работать — нет, — объясняет "Телеграфу" столичный адвокат Ростислав Кравец.
Однако министр обороны говорит именно об обязаности военнослужащих ТЦК использовать бодикамеры и даже дисциплинарной ответственности в случае нарушения этого правила.
Во-вторых, если нет обязательства, то нет необходимости видеоцифровизировать военнослужащих ТЦК.
— Закон это приняли, а по факту бодикамеры не выдали. С учетом того, какое количество ТЦК, должностных лиц, вручающих повестки, проверяют документы, чтобы обеспечить хотя бы одного человека из группы оповещения бодикамерой, нужно выделить значительные средства. Но я ничего не слышала, что на это было выделено дополнительное финансирование, проведены тендерные процедуры (у кого они будут закупаться, по какой цене). Поэтому за оставшиеся до 1 сентября две недели обеспечить работников ТЦК бодикамерами физически не успеют, — убеждена адвокат Полина Марченко.
В-третьих, кто помешает выключить камеру в нужный момент? Теоретически, приказ Минобороны №532 это запрещает, ведь видеозапись нужно вести непрерывно "до завершения выполнения меропроятий". Есть и исключения:
- в случае угрозы попадания на видеорегистратор военных объектов;
- информации с ограниченным доступом;
- в случаях, связанных с возникновением у уполномоченного представителя личного частного положения (посещение туалета, перерыва2 для еды и т.п.).
Поэтому в "военный объект", по словам военнослужащих ТЦК, может превратиться все что угодно (например, их бус), а под "личное частное положение" можно подогнать вообще что угодно. Тем более что и среди правоохранителей существует практика выключать видеорегистраторы. Это можно увидеть на примерах судебных дел вот здесь и вот здесь, когда полицейские нарушали непрерывность видеофиксации.
В-четвертых, по словам практикующих юристов, военнослужащие ТЦК, которым закон и дает опцию носить бодикамеры, в большинстве своем, и не совершают никаких противоправных действий, которые можно наблюдать на многочисленных видео в сети.
— Мне кажется, министр обороны не до конца понимает, кто действительно появляется на этих видео. Как показывает опыт расследования уголовных производств, это не сотрудники ТЦК, это военные роты охраны ТЦК. В подавляющем большинстве случаев, – отмечает Кравец.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, что работники ТЦК начали использовать бодикамеры еще полтора года назад.