Никаких беляшей и грязных туалетов. Как выглядит лаунж-зона "Укрзализныци" в Киеве (видео)

Сюда могут попасть не все, а цены удивят

"Укрзализныця" открыла в Киеве на Центральном железнодорожном вокзале лаунж-зону еще до полномасштабного вторжения. А как она выглядит сейчас?

Соответствующим видео поделилась украинка в ТикТок. Она показала кадры, как выглядит Business&Family Lounge.

Как попасть в лаудж-зону

Стоит отметить, что эта зона находится на месте бывшего сервисного центра. Вход в нее — слева от центрального входа на Вокзальной площади.

Женщина отметила, что отдых здесь бесплатный для тех, у кого есть платиновая карта.

Какие цены в лаундж-зоне

"Владельцы премиальных карт Vica имеют право на бесплатное пребывание в течение одного часа и горячий напиток (кофе или чай), а все остальное за дополнительную плату", — говорится в сообщении.

Цены на блюда стартуют от 187 до 259 грн. Женщина призналась, что кофе ей не очень понравилось.

В лаунже доступ к скоростному интернету и возможность зарядить гаджежи. В распоряжении посетителей есть места для работы на компьютере, переговорная комната, детская игровая комната, зона отдыха, бар, библиотека, душевые комнаты, выставочная зона.

Душевые комнаты выглядят чистыми и эстетичными. Женщина пишет, что стоимость услуги — 250 грн в час, чтобы принять душ. Пассажирам первого класса (Intercity, Intercity+, SV) — 150 грн в час.

