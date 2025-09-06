Поезда в ЕС без пересадок: за сколько и куда теперь можно доехать из Ужгорода

Сколько стоит дорога в Братиславу, Вену или Будапешт.

Укрзализныця запустила продажу билетов на новые поезда из Ужгорода в ЕС, которые едут по европутям. Пока купить билеты можно на даты с 12 сентября. Из Ужгорода можно доехать до Братиславы, Вены и Будапешта.

"Телеграф" разобрался, насколько это ускорит поездку и сколько будет стоить такое путешествие. Напомним, купить билеты на международные поезда можно через приложение и сайт booking.uz.gov.ua с авторизацией через "Дию", а также на ресурсах венгерских и словацких железных дорог.

Ужгород-Братислава

Поезд №961/618 Ужгород-Братислава будет отправляться из Ужгорода в 8:09 и прибывать в столицу Словакии в 18:33. Таким образом дорога занимает чуть больше 11 часов. Обратный рейс отправляется из Братиславы в 11:27 и прибывает в Ужгород в 22:35. Продолжительность – более 12 часов.

Стоимость билетов в Братиславу не имела – за 2 класс просят 2226 грн. Отметим, что среди остановок поезда, самая длинная в Чопе, где осуществляется пограничный контроль при выезде из Украины — 1 час 28 мин.

Ужгород — Будапешт — Вена

№146/№143 Из Ужгорода в столицу Австрии, Вену через столицу Венгрии — Будапешт будет следовать по следующему расписанию:

Из Ужгорода выезд в 8:09, в Будапеште в 14:20, в Вене в 17:20

Из Вены в 10:42, в Будапеште в 13:19, в Ужгороде в 22:35.

В Будапешт ехать почти восемь часов. Цены на билеты в 1 класс – 1802 грн, во 2 класс – 1220 грн. В Вену ехать более 10 часов, стоимость путешествия 1 классом – 3516 грн, а 2 классом – 2221 грн.

Укрзализныця обещает, что с декабря 2025 года расписание поездов будет синхронизировано с внутренними маршрутами. Это позволит, например, уехать вечером из Киева, утром прибыть в Ужгород и без пересадок отправиться в столицы ЕС. В дальнейших планах — продолжение европутей во Львов.

Чем отличаются пути в Европе и Украине

Украинские пути значительно шире европейских, поэтому поезда не могут идти беспрепятственно. Разница почти 10 см. Это наглядно показано на инфографике.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что открытие участка европутей состоялось при участии президента Владимира Зеленского. В Ужгороде он также встретился с премьером Словакии Робертом Фицо.