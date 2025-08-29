Россия уничтожила харьковский Интерсити. Как выглядит разбитый поезд (фото и видео)

Несмотря на то, что россияне регулярно атакуют железнодорожную инфраструктуру и подвижной состав, Укрзализныця работает над закупками дополнительных составов

Поезд Интерсити Киев-Харьков получил серьезные повреждения в ходе российской атаки на Украину в четверг, 29 августа. На фоне дефицита подвижного состава Укрзализныця потеряла один электропоезд HRCS2 – скоростной электропоезд двойного питания производства Hyundai Rotem.

Руководитель УЗ Александр Перцовский написал на своей Facebook странице, что поезд Киев-Харьков попал под прицельный удар врага. Для перевозки пассажиров вместо пострадавшего поезда были задействованы новые вагоны.

Что известно об атакованном Россией поезде

Интерсити+ (Киев — Харьков) — это дневные скоростные поезда №724/723, №726/725, №720/719 сообщением "Киев—Харьков". Рейсы выполняются обычно составами HRCS2. Протяженность маршрута составляет 489 км.

В августе Укрзализныця сообщала, что маршрут Киев-Харьков вошел в тройку самых популярных в пик сезона. Первое место – Киев-Львов, второе – Киев-Одесса.

Как выглядит Интерсити+ Киев — Харьков после удара

Повреждения поезда существенные. Появились фотографии и видео пострадавшего Hyundai.

Вагон выгорел

Так поезд выглядит изнутри

Что известно о Hyundai Rotem

Это — двухсистемные электропоезда производства компании Hyundai Rotem, которые Укрзализныця закупала в рамках подготовки к Евро-2012. Электропоезд формируется из двух главных вагонов и семи промежуточных (моторных, прицепных) между ними. В составе 9 вагонов, рассчитанных на перевозку 579 пассажиров.

Это скоростные поезда

В поезде сидячие места

Ранее "Телеграф" рассказывал, сколько на самом деле стоят скоростные поезда Украины. Почему их так мало, и за какие деньги государство планирует расширить парк Интерсити до 32 единиц.