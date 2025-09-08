Кабмин - только начало? Что может стоять за ударом по правительству Украины и реальны ли новые атаки

Во время самой масштабной дроновой атаки на Украину 7 августа Россия впервые атаковала здание правительства. Пострадал Кабмин — одно из самых защищенный зданий в стране, которое, по данным СМИ, находится в плотном кольце украинской ПВО.

"Телеграф" разбирался в том, что значит новый российский удар и ждать ли теперь такого в будущем.

Россия ударила в сердце украинского правительства

Утром 7 августа, когда вся Украина содрагалась от рекордной массированной атаки, в Киеве заметили дым, поднимающийся над правительственным кварталом.

Спустя короткое время прилет подтвердили киевские власти. По информации Виталия Кличко, в правительственном здании пожар начался, вероятно, "в результате вероятного сбития БПЛА".

Также на удар отреагировали и в самом Кабмине. Премьер-минитр Украины Юлия Свириденко заявила, что это впервые, когда из-за атаки врага пострадало правительственное здание. По её словам, пострадали крыша и верхние этажи.

Нардеп Ярослав Железняк уточнил, что огнем, судя по фото, были охвачены 9-10-й этажи.

"Премьера кабинет хоть рядом, но ниже. Так что далеко от официальных залов", — Железняк.

Насколько сильно пострадал Кабмин после удара шахеда

Пожар в здании Кабмине продолжался на протяжении нескольких часов. Судя по всему, он был непростой ибо к его ликвидации был привлечен даже вертолет ГСЧС.

Спустя несколько часов спасателям удалось локализовать возгорание на площади 1 тыс. кв. метров. Еще через какое-то время пожар удалось потушить. Сразу после этого Свириденко показала последствия. Она записала видео изнутри здания и отметила, что вражеские удары не остановят работу правительства.

Россияне нагнетают панику и обещают новые удары

Повреждение здания Кабмина сразу подхватили российские пропагандисты и начали раскручивать тему. Так, в одном из популярных российских анонимных Telegram-каналов, появилась информация, которая якобы объясняет события утра 7 августа.

В посте говорится, что якобы удар российского БПЛА по правительственному зданию – это демонстрация возможностей армии России для Владимира Путина, которому глава Генштаба Валерий Герасимов презентовал "горящий Кабмин" для "обеления своей репутации".

Дескать, Герасимов якобы потерял авторитет в глазах Путина, так как умудрился в недавнем прошлом исказить некую информацию об "СВО", а затем, дабы вернуть себе былое расположение, велел ударить по правительственному кварталу – мол, Путину картинка так понравится, что он простит все грехи.

"Более того, Герасимов пообещал, что в случае необходимости (и отмашки сверху) он продолжит наносить точечные и эффективные удары по центрам принятия решений на украинской территории. Причем — если киевский режим продолжит осуществлять провокации и теракты на территории РФ — в следующий раз атака может быть проведена и в дневное время, а не ночью и рано утром, как сегодня", — рассказывают собеседники канала в "военно-политическом руководстве РФ".

Стоит отметить, что несмотря на то, что информация выглядит как вброс, по сети уже понесли эту страшилку.

Как Путину удалось дотянуться до Кабмина

The New York Times пишет, что 7 сентября, российским БПЛА удалось пробить сильнейшую зону ПВО, находящуюся в правительственном районе Киева. Там отмечают, что киевский правительственный квартал находится "в центре кольца противовоздушной обороны" и считается наиболее защищенной территорией в стране.

Достичь этого россиянам якобы удалось из-за небывалых масштабов дроновой атаки.

Действительно, удар 7 сентября был рекордным. По данным ВСУ, враг использовал 805 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов разных типов.

Однако, как ранее мы уже писали, даже с увеличением производства дронов достигать таких масштабов россияне не смогут регулярно. Например, если говорить о массированных дроновых атаках, то по состоянию на лето 2025 года в режиме 150-200 дронов и условиях наращивания производства, по мнению военного эксперта Александра Мусиенко, враг может атаковать Украину до 4 раз в неделю.

То есть пока ни о каких 800 ударах ежедневно речи не идет.

Более того, в настоящий момент достоверно неизвестно был ли это прилет или же, как предполагает мэр Киева, имело место падение обломков сбитого дрона.

Есть ли угроза новых бомбежек правительственного квартала

Гендиректор ООО ПКФ "Альтернатива", экс-заместитель командующего авиационным объединением, генерал-лейтенант авиации в отставке Владимир Запорожский в комментарии "Телеграфу" заявил, что не считает, что это было случайностью и "осколками", По его мнению, удар по Кабмину является результатом системного подхода россиян, благодаря которому они достигли способности прорывать нашу ПВО.

"Да, они действительно имеют такую возможность, потому что они, к сожалению, идут впереди нас в этой гонке. А то, что сейчас прорвались, я считаю, что это больше о политическом подтексте. Они могли это и раньше сделать на каком-то этапе. Это демонстрация силы. Здесь уж чисто не важно сам удар, а политическей удар. Так сказать показать, что мы можем вас достать", — считает он.

А вот военный эксперт Владислав Селезнев в разговоре с журналистами РБК-Украина, отмечает, что даже такая насыщенная ПВО как в Киеве не может быть на 100% эффективной.

"Идеального оружия не существует. В этот раз Россия достигла результата за счет массового применения дронов. Беда в том, что накопили их немало. Думаю, нам стоит быть начеку, потому что с определенной периодичностью враг продолжит тактику ракетно-дронового террора", — добавил эксперт.

Напомним, из-за ночной массированной атаки России в Кременчуге Полтавской области поврежден Крюковский мост через Днепр. В настоящее время движение по нему невозможно, поэтому несколько поездов вынуждены изменить маршруты.