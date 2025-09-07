Россияне впервые пробили мощнейшую зону ПВО Украины – СМИ

Для этого они использовали рекордное количество дронов

Во время ночной атаки 7 сентября, российским БПЛА удалось пробить сильнейшую зону ПВО, находящуюся в правительственном районе Киева. Это была самая масштабная атака дронов с начала войны.

В результате загорелось здание Кабинета министров Украины. Об этом сообщает The New York Times.

"В воскресенье Россия атаковала Украину, совершив самую масштабную атаку с использованием беспилотников за всю войну, заявили власти, в результате чего погибло по меньшей мере пять человек по всей стране и была нарушена противовоздушная оборона в тщательно охраняемом правительственном районе столицы", – пишет издание.

Впервые с начала войны Россия нанесла ущерб зданию украинского правительства в столице. Киевский правительственный квартал находится в центре кольца противовоздушной обороны и считается наиболее защищенной территорией в стране. Здание правительства находится рядом с парламентом и Офисом президента Зеленского.

Однако в воскресенье пламя вырвалось из окон двух верхних этажей здания правительства, и пожарные вылетели на вертолете, чтобы потушить огонь, отмечают журналисты.

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко в здании Кабинета Министров

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что причиной пожара, по всей видимости, стали падающие обломки беспилотника, сбитого системами ПВО.

The NYT также приводит данные Командования Воздушных сил ВСУ о количестве запущенных по Украине в ходе ночной атаки беспилотников и ракет. В статье указано, что использовалось 805 беспилотников и ложных целей, 17 крылатых и баллистических ракет. 9 ракет и почти 60 беспилотников преодолели систему ПВО и достигли цели.

Однако после написания статьи Командования Воздушных сил ВСУ обновило информацию: по последним данным было применено 810 ударных БПЛА и дронов-имитаторов, 9 крылатых ракет Искандер-К и 4 баллистических ракеты Искандер-М/KN-23. Зафиксировано попадание 9 ракет и 54 ударных БпЛА на 33 локациях, падение сбитых (обломки) на 8 локациях.

"С прошлой осени Россия активизировала атаки с использованием беспилотников, устанавливая новые рекорды по количеству запущенных дронов практически каждый месяц. До воскресного нападения самая масштабная атака была проведена 9 июля, когда Россия запустила 728 беспилотников", – говорится в материале.

По данным военных аналитиков, осенью прошлого года и в начале этого года в Ижевске и Елабуге были введены в эксплуатацию новые российские заводы по производству дронов, что увеличило возможности Москвы. Украинская военная разведка сообщила, что Россия в настоящее время производит около 2700 беспилотников типа "шахед" в месяц.

Статистика Военно-воздушных сил Украины показывает значительный рост. Если во второй половине 2024 года Россия запустила 8 740 беспилотников, то в первом полугодии текущего года число запусков составило 21 317.

Напомним, из-за ночной массированной атаки России в Кременчуге Полтавской области поврежден Крюковский мост через Днепр. В настоящее время движение по нему невозможно, поэтому несколько поездов вынуждены изменить маршруты.