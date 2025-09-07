Россияне впервые пробили мощнейшую зону ПВО Украины – СМИ
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 598
Для этого они использовали рекордное количество дронов
Во время ночной атаки 7 сентября, российским БПЛА удалось пробить сильнейшую зону ПВО, находящуюся в правительственном районе Киева. Это была самая масштабная атака дронов с начала войны.
В результате загорелось здание Кабинета министров Украины. Об этом сообщает The New York Times.
"В воскресенье Россия атаковала Украину, совершив самую масштабную атаку с использованием беспилотников за всю войну, заявили власти, в результате чего погибло по меньшей мере пять человек по всей стране и была нарушена противовоздушная оборона в тщательно охраняемом правительственном районе столицы", – пишет издание.
Впервые с начала войны Россия нанесла ущерб зданию украинского правительства в столице. Киевский правительственный квартал находится в центре кольца противовоздушной обороны и считается наиболее защищенной территорией в стране. Здание правительства находится рядом с парламентом и Офисом президента Зеленского.
Однако в воскресенье пламя вырвалось из окон двух верхних этажей здания правительства, и пожарные вылетели на вертолете, чтобы потушить огонь, отмечают журналисты.
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что причиной пожара, по всей видимости, стали падающие обломки беспилотника, сбитого системами ПВО.
The NYT также приводит данные Командования Воздушных сил ВСУ о количестве запущенных по Украине в ходе ночной атаки беспилотников и ракет. В статье указано, что использовалось 805 беспилотников и ложных целей, 17 крылатых и баллистических ракет. 9 ракет и почти 60 беспилотников преодолели систему ПВО и достигли цели.
Однако после написания статьи Командования Воздушных сил ВСУ обновило информацию: по последним данным было применено 810 ударных БПЛА и дронов-имитаторов, 9 крылатых ракет Искандер-К и 4 баллистических ракеты Искандер-М/KN-23. Зафиксировано попадание 9 ракет и 54 ударных БпЛА на 33 локациях, падение сбитых (обломки) на 8 локациях.
"С прошлой осени Россия активизировала атаки с использованием беспилотников, устанавливая новые рекорды по количеству запущенных дронов практически каждый месяц. До воскресного нападения самая масштабная атака была проведена 9 июля, когда Россия запустила 728 беспилотников", – говорится в материале.
По данным военных аналитиков, осенью прошлого года и в начале этого года в Ижевске и Елабуге были введены в эксплуатацию новые российские заводы по производству дронов, что увеличило возможности Москвы. Украинская военная разведка сообщила, что Россия в настоящее время производит около 2700 беспилотников типа "шахед" в месяц.
Статистика Военно-воздушных сил Украины показывает значительный рост. Если во второй половине 2024 года Россия запустила 8 740 беспилотников, то в первом полугодии текущего года число запусков составило 21 317.
Напомним, из-за ночной массированной атаки России в Кременчуге Полтавской области поврежден Крюковский мост через Днепр. В настоящее время движение по нему невозможно, поэтому несколько поездов вынуждены изменить маршруты.