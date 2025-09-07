Россияне ударили по мосту через Днепр в Кременчуге: что с движением поездов (карта, видео)

Некоторые маршруты будут задерживаться

Из-за ночной массированной атаки России в Кременчуге Полтавской области поврежден Крюковский мост через Днепр. В настоящее время движение по нему невозможно, поэтому несколько поездов вынуждены изменить маршруты.

Об этом сообщают мэр города Виталий Малецкий и "Укрзализныця". Местные власти организовали бесплатную перевозку людей через Днепр.

По словам городского головы, мост находится на балансе "Укрзализныци". Эксперты должны предоставить выводы о масштабе разрушений и возможности дальнейшей эксплуатации сооружения.

"В настоящее время движение по мосту невозможно — оно перекрыто. Мы ожидаем официальной информации от "Укрзализныци" и готовы предоставить максимальную поддержку от города для скорейшего восстановления транспортного сообщения", – говорится в публикации.

Малецкий сообщил, что на время перекрытия моста принимаются все необходимые меры для обеспечения жизнедеятельности на обоих берегах города. Уже отработаны алгоритмы работы медицинской сферы, скорой помощи, роддомов, служб экстренного реагирования и коммунальных предприятий.

Также организована бесплатная перевозка пассажиров с одного берега на другой через дамбу Кременчугского водохранилища. Первый рейс отправился в 11:30. Автобусы курсируют с табличкой: "Раковка – Центр через г. Светловодск. БЕСПЛАТНО"

Первое время автобусы будут отправляться по обоим направлениям по мере набора пассажиров. После изучения пассажиропотока будет введен соответствующий график.

"Расходы на перевозку компенсируются за счет Стабилизационного фонда Исполнительного комитета Кременчугского городского совета", — добавил городской голова.

Поезда №59 Одесса-Харьков и №8 Харьков-Одесса будут следовать измененным маршрутом через станции Полтава-Киевская, Ромодан, Гребенка, им. Тараса Шевченко (Смела), Знаменка. На станцию Кременчуг пассажиров будут подвозить автобусы, сообщили в УЗ.

"Поезд №260 из Чопа будет курсировать до станции Крюков-на-Днепре, откуда также запланирован трансфер автобусами. Аналогично по обратному маршруту — автобусы уже будут ждать пассажиров у вокзала Кременчуга в 13:30 с последующей пересадкой в вагоны до Закарпатья, – пишет пресс-служба перевозчика.

Вместе с тем электропоезда №6663 Кременчуг — Знаменка (Користовка) и №6664 Знаменка (Користовка) — Кременчуг 07 сентября не будут курсировать из-за инфраструктурных восстановительных работ.

Также в УЗ отметили, что в ближайшие дни, пока продлится многокомпонентный ремонт, точно будут задержки поездов в регионе, связанные с объездом пораженного участка. Также будут использоваться автобусы для доставки людей в/из Кременчуга от ближайших доступных станций. Обстрелом поврежден пригородный подвижной состав, вместо которого на маршруты уже выведен резервный.

Ранее местные паблики показали момент удара по Крюковскому мосту.

Напомним, Россия массированно атаковала Киев во время атаки в ночь на 7 сентября. В городе горят многоэтажки и правительственное здание. Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов показал, как выглядит Киев после атаки.