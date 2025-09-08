Кабмін – тільки початок? Що може стояти за ударом по уряду України та чи реальні нові атаки

Під час наймасштабнішої дронової атаки на Україну 7 серпня Росія вперше атакувала будівлю уряду. Постраждав Кабмін — одна із найзахищеніших будівель у країні, яка, за даними ЗМІ, знаходиться у щільному кільці української ППО.

"Телеграф" розбирався в тому, що означає новий російський удар і чи тепер чекати такого в майбутньому.

Росія вдарила у серце українського уряду

Вранці 7 серпня, коли вся Україна здригалася від рекордної масованої атаки, у Києві помітили дим, що піднімається над урядовим кварталом.

Через короткий час приліт підтвердила київська влада. За інформацією Віталія Кличка, в урядовій будівлі пожежа почалася, ймовірно, "внаслідок ймовірного збиття БПЛА".

Також на удар відреагували й у самому Кабміні. Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко заявила, що це вперше, коли через атаку ворога постраждав урядовий будинок. За її словами, постраждали дах та верхні поверхи.

Нардеп Ярослав Железняк уточнив, що вогнем, судячи з фото, були охоплені 9-10 поверхи.

"Прем’єра кабінет хоч поряд, але нижче. Тож далеко від офіційних залів", — Желєзняк.

Наскільки сильно постраждав Кабмін після удару шахеда

Пожежа в будівлі Кабміну тривала кілька годин. Зважаючи на все, він був непростий, бо до його ліквідації був залучений навіть вертоліт ДСНС.

За кілька годин рятувальникам вдалося локалізувати спалах на площі 1 тис. кв. метрів. Ще через якийсь час пожежу вдалося загасити. Одразу після цього Свириденко показала наслідки. Вона записала відео зсередини будівлі та зазначила, що ворожі удари не зупинять роботу уряду.

Росіяни нагнітають паніку та обіцяють нові удари

Пошкодження будівлі Кабміну одразу підхопили російські пропагандисти та почали розкручувати тему. Так, в одному з найпопулярніших російських анонімних Telegram-каналів з’явилася інформація, яка нібито пояснює події ранку 7 серпня.

У пості йдеться, що нібито удар російського БПЛА по урядовій будівлі – це демонстрація можливостей армії Росії для Володимира Путіна, якому голова Генштабу Валерій Герасимов презентував Кабмін, що горить, для "обілення своєї репутації".

Мовляв, Герасимов нібито втратив авторитет в очах Путіна, тому що примудрився в недавньому минулому спотворити якусь інформацію про "СВО", а потім, щоб повернути собі колишню прихильність, велів ударити по урядовому кварталу — мовляв, Путіну картинка так сподобається, що він пробачить усі гріхи.

"Ба більше, Герасимов пообіцяв, що в разі потреби (і відмашки зверху) він продовжить завдавати точкових та ефективних ударів по центрах прийняття рішень на українській території. Причому — якщо київський режим продовжить здійснювати провокації і теракти на території РФ — наступного разу атака може бути проведена і вдень, а не вночі, а не вночі". каналу у "військово-політичному керівництві РФ".

Варто зазначити, що, попри те, що інформація виглядає як вкид мережею вже понесли цю страшилку.

Як Путіну вдалося дотягнутися до Кабміну

The New York Times пише, що 7 вересня російським БПЛА вдалося пробити найсильнішу зону ППО, що знаходиться в урядовому районі Києва. Там зазначають, що київський урядовий квартал знаходиться "в центрі кільця протиповітряної оборони" і вважається найбільш захищеною територією країни.

Досягти цього росіянам нібито вдалося через небувалий масштаб дронової атаки.

Справді, удар 7 вересня був рекордним. За даними ЗСУ, ворог використав 805 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів.

Однак, як раніше ми вже писали, навіть зі збільшенням виробництва дронів досягати таких масштабів росіяни не зможуть регулярно. Наприклад, якщо говорити про масовані дронові атаки, то станом на літо 2025 року в режимі 150-200 дронів та умови нарощування виробництва, на думку військового експерта Олександра Мусієнка, ворог може атакувати Україну до 4 разів на тиждень.

Тобто поки ні про які 800 ударів щодня не йдеться.

Ба більше, зараз достовірно невідомо, чи це був приліт, чи, як припускає мер Києва, мало місце падіння уламків збитого дрона.

Чи є загроза нових бомбардувань урядового кварталу

Гендиректор ТОВ ВКФ "Альтернатива", ексзаступник комадувача авіаційного об'єднання, генерал-лейтенант авіації у відставці Володимир Запорозький у коментарі "Телеграфу" заявив, що не вважає, що це було випадковістю та "уламками". На його думку, удар по Кабміну є результатом системного підходу росіян, завдяки якому вони досягли здатності проривати нашу ППО.

"Так, вони дійсно мають таку можливість, тому що вони, на жаль, йдуть попереду нас у цій гонці. А те, що зараз прорвалися, я вважаю, що це більше про політичний підтекст. Вони могли це й раніше зробити на якомусь етапі. Це демонстрація сили. Тут вже чисто не важливо сам удар, а політичний удар. Так би мовити, показати, що ми можемо вас дістати ", — вважає він.

А ось військовий експерт Владислав Селезньов у розмові з журналістами РБК-Україна зазначає, що навіть така насичена ППО як у Києві не може бути на 100% ефективною.

"Ідеальної зброї не існує. Цього разу Росія досягла результату за рахунок масового застосування дронів. Біда в тому, що накопичили їх чимало. Думаю, нам варто бути напоготові, тому що з певною періодичністю ворог продовжить тактику ракетно-дронового терору", — додав експерт.

Нагадаємо, через нічну масовану атаку Росії в Кременчуці Полтавської області пошкоджено Крюківський міст через Дніпро. В даний час рух ним неможливий, тому кілька поїздів змушені змінити маршрути.