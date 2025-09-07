Горит Кабмин, много раненых: как выглядит Киеве после атаки России (фоторепортаж)

Россия массированно атаковала Киев во время атаки в ночь на 7 сентября. В городе горят многоэтажки и правительственное здание.

Фотокорреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов показал, как выглядит столица после вражеского удара.

В Киеве пожары - фото Ян Доброносов

По информации официальных властей в Святошинском районе Киева сильное повреждение получил 9-этажный жилой дом — частично разрушены с 4 по 8 этажа. Также в Святошинском районе зафиксировано попадание обломков в 16-этажный жилой дом, из-за чего пожар возник на 15-16 этажах. Кроме того, пожары в результате вражеской атаки произошли еще в двух 9-этажных жилых домах. Горят автомобили вблизи СТО и складские помещения. В Дарницком районе столицы в 4-этажке произошел пожар на 3 и 4 этажах и частичное разрушение третьего этажа дома.

Разрушены жилие дома - фото Ян Доброносов

Последствия атаки на Киев - фото Ян Доброносов

Также мэр столицы подтвердил, что в правительственном здании, вероятно, из-за сбития БЛП произошел пожар. Его видно с Майдана. Речь идет о здании Кабмина.

Горит Кабмин - фото Ян Доброносов

К сожалению, не обошлось без пострадавших. На данный момент известно о 13 раненых. Двое людей погибли. Среди них ребенок.

В Киеве пострадали люди - фото Ян Доброносов

Дым в Киеве после атаки - фото Ян Доброносов

Здания в Киеве разрушены - фото Ян Доброносов

Горят многоэтажки - фото Ян Доброносов

