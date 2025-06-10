Российский хоккеист поддерживает главу Кремля

Центр исследования признаков преступлений против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка "Миротворец" внес известного российского хоккеиста Александра Овечкина в собственную базу. Недавно россиянин побил рекорд Уэйна Гретцки по количеству забитых шайб в регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Об этом сообщает официальный сайт "Миротворца". Овечкина обвиняют в пропаганде войны и публичной поддержке агрессии и убийств граждан Украины.

Кроме того, Александру вменяют покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины, соучастие в преступлениях РФ против Украины и ее граждан, распространение российской пропаганды, участие в антиукраинских пропагандистских мероприятиях РФ против Украины и сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения на ее территорию. Кроме того, Овечкин на международных соревнованиях отбеливал репутацию России.

Справка: Александр Овечкин — капитан "Вашингтона", трехкратный чемпион мира, обладатель Кубка Стэнли. В ноябре 2017 года Овечкин создал и финансировал неформальное патриотическое движение Putin Team, в ходе президентских выборов 2018 года выступавшее в поддержку Владимира Путина. В 2015 году хоккеист посещал временно оккупированный Крым.

Напомним, после того, как Овечкин стал лучшим бомбардиром в истории регулярных сезонов НХЛ, президент США Дональд Трамп публично похвалил путиниста. Кроме того, мэр Вашингтона Мюриэл Боузер утвердила 11 апреля 2025 года Днем Александра Овечкина‎.