Критиковал Порошенко и основал "Миротворец": куда пропал Антон Геращенко и что о нем известно

Политикой Геращенко начал интересоваться с 19 лет

Многие бывшие народные депутаты Украины пропали с радаров и только изредка мелькают в медийном пространстве. В их числе оказался "регионал" Эльбрус Тедеев, а также Антон Геращенко. Советник главы МВД является яркой личностью в украинской политике, потому что за время своей карьеры запомнился как большими достижениями, так и громкими скандалами.

"Телеграф" решил выяснить, куда пропал Антон Геращенко и чем сейчас занимается. Мы узнали о нем некоторые факты.

Антон Геращенко — что о нем известно

Украинский политик Антон Геращенко родился в 1979 году в Харькове. Его воспитанием занималась мама, а также бабушка с дедушкой. После школы Антон получил высшее образование в Харьковском национальном экономическом университете, получив диплом "экономиста". Затем он окончил Христианский гуманитарно-экономический открытый университет в Одессе.

Антон Геращенко впервые баллотировался в депутаты в 19 лет

Политикой Геращенко начал интересоваться в юные годы. В 19 лет он впервые баллотировался в местные советы, но депутатом Харьковского горсовета стал только в 23 года (с четвертой попытки).

Во время Оранжевой революции Антон Геращенко познакомился с экс-министром МВД Арсеном Аваковым и вступил в партию "Наша Украина". В 2005 году бывший президент Виктор Ющенко назвал его председателем Харьковской ОГА.

Антон Геращенко и Арсен Аваков

Карьера Антона Геращенко постепенно шла вверх и в 2014 году он успешно прошел в парламент Украины от партии "Народный фронт". В Верховной Рады депутат став соавтором более 100 законопроектов, в частности инициировал запрет на "изготовление и пропаганду" георгиевской ленты.

Антон Геращенко был депутатом Верховной рады

В конце 2014 года Антон Геращенко вошел в состав коллегии Министерства внутренних дел, а в 2019 году получил должность заместителя главы МВД. Но в 2021 году Геращенко уволили и назначили советником нового главы ведомства Дениса Монастырского, который пришел на смену Арсену Авакову.

Антон Геращенко стал советником главы МВД

Создание "Миротворца", попытка покушения и критика Порошенко

Именно Антон Геращенко в 2014 году инициировал в Украине создание сайта "Миротворец", где собрана информация о сепаратистах и сторонниках "русского мира". Сначала сайт подвергался критике со стороны ООН и ОБСЕ за разглашение персональных данных, но СБУ не нашла доказательств, что сайт каким-то образом нарушает украинское законодательство. "Миротворец" продолжает работать и пополнять свою базу.

Антон Геращенко пережил покушение в 2017 году

Также громким делом, связанным с Антоном Геращенко, стала попытка покушения на его жизнь. Произошло это в январе 2017 года. СБУ удалось задержать двух подозреваемых и установить, что покушение на экс-депутата организовал один из членов террористической организации "ЛНР" по заказу главного управления Генштаба ВС России.

Следует отметить, что Антон Геращенко неоднократно критиковал деятельность бывшего президента Петра Порошенко. В частности, в организации беспорядков возле Офиса президента в 2021 во время акции поддержки Сергея Стерненко, заявив, что Петр Порошенко больше всех заинтересован, чтобы в стране "была смута".

Антон Геращенко часто критиковал Петра Порошенко

Также он обвинял бывшего главу государства в контроле и дискредитации НАБУ и в том, что на протяжение своего президентского срока Петро Порошенко пытался дискредитировать экс-министра МВД Арсена Авакова и реформы ведомства, чтобы ослабить его как политика и члена коалиции.

Куда пропал Антон Геращенко и чем занимается

В медийном пространстве Антон Геращенко редко появляется и с начала полномасштабной войны неактивно ведет социальные сети. На его странице в Facebook последняя публикация датирована 15 февраля 2025 годом. Но большинство его постов посвящены теме войны и ВСУ.

Антон Геращенко пропал из медийного пространства

Больше новостей, касающихся Украины и мира, Антон Геращенко публикует в своем Telegram-канал "Правда Геращенко". Также у него есть свой Youtube и страница в Twitter. Периодически он дает комментарии и свою оценку продолжающимся военным событиям в Украине.

Судя по профилю в Facebook Антон Геращенко является соучредителем аналитического центра "Украинский институт будущего", директором программы реформирования правоохранительной и судебной систем УИБ. Миссией этого центра является поиск и формирование эффективных идей для развития Украины, основанных на исследованиях, анализе и экспертных дискуссиях, чтобы поддерживать принятие взвешенных решений в политике и управлении.

Как сейчас выглядит Антон Геращенко

Кроме того, Антон Геращенко продолжает работать в Киевской школе государственного управления им. С. Нижнего. На сайте школы украинский политик указан как "ментор кафедры "SMARTWAR". Антон Геращенко является одним из спикеров программы "Школа министров", которая нацелена на подготовку высшего корпуса государственных служащих.

"Телеграф" писал ранее, куда пропал экс-главный военный прокурор Матиос. Он работал в аппарате Януковича, а сейчас служит в ВСУ?