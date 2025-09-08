Это был не "Шахед": чем россияне нанесли удар по Кабмину, и почему всё "легко обошлось"

Эксперты проанализировали обломки, найденные в здании правительства

Российские оккупанты в ночь на 7 сентября нанесли массированный удар по Киеву и другим городам Украины. В результате атаки крылатой ракетой было повреждено здание Кабинета министров.

Изначально сообщалось, что повреждения были нанесены дроном типа "Шахед", однако теперь стало известно, что это была ракета "Искандер-К". Об этом сообщает Defence Express со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что анализ обломков показал, что в здание прилетела ракета 9М727. Ограниченные повреждения объясняются тем, что боеголовка не взорвалась, пожар же был вызван возгоранием топлива при разрушении баков.

9М727 или проще "Искандер-К" является вариацией крылатой ракеты "Калибр", но предназначенной для запусков из наземных носителей. Как понятно из названия, обычно ее запуски осуществляются из наземных ОТРК "Искандер".

Информация о ракетах этого типа появилась лишь в 2022 года — известно, что они способны проводить маневры на низкой высоте и поражать цели с высокой точностью благодаря мощному компьютеру, установленному под теплозащитным экраном. Согласно данным Королевского института объединенных сил (RUSI) основная часть электроники является продукцией американских компаний, которая смогла попасть в Россию в обход санкций.

Как и все, что касается новейших образцов вооружения, в сети немного информации о ТТХ конкретной ракеты. Однако если допустить, что она схожа по характеристикам с "Калибром", то она способна доставить боеголовку в 450 кг на расстояние от 220 до 2500 километров в зависимости от модификации двигателя.

Ракета 9М728 из комплекса "Искандер-К"

Как сообщалось ранее во время атаки 7 сентября было повреждено здание Кабмина в районе 9 и 10 этажей. Нардеп Ярослав Железняк сообщил, что кабинет премьера находится почти в месте попадания, но несколько ниже.