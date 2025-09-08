Це був не "Шахед": чим росіяни завдали удару по Кабміну, і чому все "легко обійшлося"

Експерти проаналізували уламки, знайдені у приміщенні уряду

Російські окупанти в ніч на 7 вересня завдали масованого удару по Києву та іншим містам України. Внаслідок атаки крилатою ракетою було пошкоджено будівлю Кабінету міністрів.

Спочатку повідомлялося, що пошкоджень було завдано дроном типу "Шахед", проте тепер стало відомо, що це була ракета "Іскандер-К". Про це повідомляє Defence Express із посиланням на свої джерела.

Зазначається, що аналіз уламків показав, що у будівлю прилетіла ракета 9М727. Обмежені пошкодження пояснюються тим, що боєголовка не вибухнула, а пожежа була викликана спалахом палива при руйнуванні баків.

9М727 чи простіше "Іскандер-К" є варіацією крилатої ракети "Калібр", але призначеної для запусків із наземних носіїв. Як зрозуміло з назви, зазвичай її запуски здійснюються із наземних ОТРК "Іскандер".

Інформація про ракети цього типу з’явилася лише у 2022 році — відомо, що вони здатні проводити маневри на низькій висоті та вражати цілі з високою точністю завдяки потужному комп’ютеру, що встановлений під теплозахисним екраном. За даними Королівського інституту об’єднаних сил (RUSI), основна частина електроніки є продукцією американських компаній, яка змогла потрапити до Росії в обхід санкцій.

Як і все, що стосується найновіших зразків озброєння, у мережі небагато інформації про ТТХ конкретної ракети. Однак якщо припустити, що вона схожа за характеристиками з "Калібром", то вона здатна доставити боєголовку в 450 кг на відстань від 220 до 2500 кілометрів залежно від модифікації двигуна.

Ракета 9М728 із комплексу "Іскандер-К"

Як повідомлялося раніше під час атаки 7 вересня було пошкоджено будівлю Кабміну в районі 9 та 10 поверхів. Нардеп Ярослав Железняк повідомив, що кабінет прем’єра знаходиться майже в місці влучення, але дещо нижче.