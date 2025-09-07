Россияне цинично прокомментировали удар по людям и Кабмину в Киеве

В Москве нелепо оправдались за массированный удар по Украине

Россияне продолжают делать вид, что в их обстрелах есть какой-то смысл, как и то, что у них есть "высокоточное вооружение". После утреннего масштабного обстрела 7 сентября в Москве сделали очередное заявление с попыткой объяснить то, зачем они это сделали.

В своих соцсетях российское МО сообщило, что якобы целями были исключительно военные объекты. Об ударе по зданию Кабинета министров представители страны-агрессора упоминать не стали.

Захватчики утверждают, что целью ударов были объекты "производства, сборки, ремонта, хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов, а также военные авиабазы в центральной, южной и восточной частях Украины".

Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены. По другим объектам в границах Киева удары не наносились. МО РФ

Объяснение россиян

Как известно, во время атаки в ночь и утром 7 сентября по Украине россияне запустили более 800 дронов и более десятка ракет. Согласно последним данным, погибли четыре человека и более 44 получили ранения.

Кроме того, были прилеты и в правительственном квартале. Из-за этого было повреждено здание Кабмина в районе 9 и 10 этажей. Нардеп Ярослав Железняк сообщил, что кабинет премьера находится примерно в районе попадания, но несколько ниже, а потому официальные залы повреждены не были.