Скандальная семья терроризирует село в Кировоградской области: отец с битой, дети с кулаками (фото)

Годами люди жалуются, но полиция только разводит руками. Одного ребенка из семьи уже изъяли, другие — до сих пор применяют силу

Село Аджамка в Кировоградской области стало эпицентром не детских страстей. Местные рассказывают — одна многодетная семья Савины, где родители злоупотребляют алкоголем, терроризирует целую улицу. Споры между этой семьей и соседями продолжаются не первый год. Со временем напряжение только растет.

Местные говорят — отец этой семьи проявляет агрессию не только к своим детям и жене, но и другим жителям села — угрожает битой и неоднократно применял силу. Старший ребенок семьи уже вырос и проживает отдельно, одного из четырех сыновей забрала социальная служба. Осталось три сына в семье Савиных, которые держат страх всех вокруг. "Телеграф" связался с жителями села, службой по делам детей и полицией, чтобы выяснить, что же все-таки происходит в населенном пункте возле Кропивницкого.

О конфликте первой публично заговорила Наталья Гребинчук. Женщина мать в многодетной семье и ее семилетние сыновья стали жертвами издевательств.

Я сына вечером в ванную уговорила идти, он как разделся – шея синяя, на ногах и руках синяки. Уже потом он рассказал, что его с велосипедом бросили в яму, а другого сына били ногами Наталья Гребинчук, мать пострадавшего ребенка

Синяки на лице у пострадавшего мальчика

Подобная ситуация не первая, – рассказывает Наталья. Дети из семьи Савиных неоднократно бросали камнями в других, объединяются с детьми из нескольких семей и вместе выгоняют с площадки и пугают. Объектами издевательств становятся не только младшие дети, но и взрослые, ветераны, даже пожилые люди. Наталья рассказала, что они угрожали ее старшей дочери, когда та гуляла с племянником, заявляли, что убьют четырехлетнего внука, отец мальчика пропал без вести на войне с 2024 года.

Заявление в службу по делам детей

До этого отец проблемной семьи бил битой забор Натальи и разбил голову мужу, мол, из-за конфликта Натали с его женой, рассказала женщина в комментарии "Телеграф". Детей из проблемной семьи ловили на воровстве на огородах, а как только препятствовали этому, родители вызывают полицию. Злоупотребляют алкоголем не только родители – одного из несовершеннолетних сыновей изъяли из семьи Савиных именно за это, рассказывают местные. Вторая сторона конфликта в то же время пишет встречные заявления.

Наталья обратилась в службу по делам детей, ведь сил в одиночку урегулировать ситуацию у нее уже не осталось — попытки достучаться до родителей ребят эффекта не дают. Привлекли и ювенальную превенцию. Елена Лошакова, глава службы по делам детей Аджамской общины рассказала, что многодетная семья состоит на учете как находящаяся в сложных жизненных обстоятельствах. После обращения Наталии они общались с семьей, провели осмотр условий жизни. "Телеграф" разговаривал с Еленой Лошаковой накануне, но после визита ювеналов повторно поговорить не удалось.

Мы проработали, у нас есть акты обследования фотографии от 06.08. Мы провели профилактически разъяснительную работу с данными семьями. Мы будем держать нейтралитет в этом вопросе, потому что они все дети, они все наши. Я надеюсь, что они найдут общий язык между собой. На встрече, когда были у нас и с мамой, мы ей рекомендовали, чтобы дети не соприкасались друг с другом, чтобы не было дальнейших конфликтов. Но, к сожалению, дети на одной детской площадке. Елена Лошакова, глава службы по делам детей Аджамской общины рассказала

Аджамка находится возле областного центра

Поскольку фигурировало избиение, к делу присоединилась ювенальная полиция. Там рассказывают, что семья давно в поле зрения правоохранителей из-за старшего сына. О том, что несовершеннолетний избил семилетнего сына Натальи, полицию известили утром 7 сентября. В заявлении от 4 августа говорится о предыдущих фактах нападений.

В ходе проверки было установлено, что между ребятами произошел конфликт из-за велосипеда, отчитываются правоохранители. Полицейские проводят дальнейшую проверку обстоятельств происшествия, — отметили в ювенальной превенции в комментарии "Телеграфу".

Полицейские составили протокол по матери несовершеннолетнего парня по ч. 1 ст. 184 КУоАП (неисполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей). Сергей Бочарников, начальник отдела ювенальной превенции ГУНП в Кировоградской области

Аджамка — большое село, здесь проживает более 4 тысяч человек

"Телеграф" подтвердил информацию об агрессии со стороны проблемной семьи из другого источника. От рук мальчиков пострадали и другие дети. Нам удалось поговорить с мамой одного из пострадавших. Людмила – переселенка из Луганщины и в Аджамке прожила 1,5 года. Говорит, только когда она предала ситуацию огласке и обратилась в полицию не на уровне участкового, а в областном центре, нападения прекратились, но никто не никого не наказал, несмотря на то, что было заявление.

Моему ребенку попали в глаза камнем, у него лопнул капилляр, мы ездили побои снимали. Никого никто не наказал, как они вели себя неадекватно, что родители, что дети, так оно дальше продолжалось. Даже Саша Савин ко мне приходил с ножом, когда я заявление написала. То есть их папа, понимаете? Людмила, мать пострадавшего ребенка

За неисполнение родителями обязанностей по воспитанию детей предусмотрен штраф от 850 до 1700 грн. за первое нарушение, а при повторном нарушении в течение года – от 1700 до 5100 грн. Но изменит ли штраф ситуацию в Аджамке?