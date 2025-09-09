В Луцке люди побили окна ТЦК и заблокировали выезд. Подробности и видео инцидента

Парня, которого пытались убрать представители ТЦК, с места событий забрала "скорая"

В Луцке утром во вторник, 9 сентября, произошел инцидент между группой оповещения ТЦК, пытавшейся забрать молодого парня и местными жителями. Люди повредили автомобиль военных.

Как рассказал местный Telegram-канал, во дворе на Набережной, 8 работники ТЦК силой посадили в свой бус молодого парня. На его защиту стали местные жители, в основном женщины. Сообщается, что они разбили окна в бусе.

На место прибыли до 10 патрульных экипажей и скорая помощь. Парню, которого задержала группа оповещения, стало плохо. Сотрудники полиции вели его к карете "скорой", но он не мог идти. В конце концов, полицейские понесли его, взяв за руки и ноги.

Что говорят в полиции

В Telegram-канале Полиции Волынской области рассказали, что произошло. Около 8 часов утра группа оповещения в составе военнослужащих ТЦК и СП и полицейских обнаружила мужчину, который не предъявил военно-учетные документы. Парень не выполнял законные требования правоохранителей и скрылся на закрытой территории по улице Набережной.

На месте собралась толпа людей, которые повредили служебное транспортное средство группы оповещения, закрыли ворота и заблокировали выезд. На месте работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства, — говорится в сообщении

