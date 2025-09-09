Скандальна родина тероризує село на Кіровоградщині: батько з битою, діти з кулаками (фото)

Роками люди скаржаться, але поліція лише розводить руками. Одну дитину з родини вже вилучили, інші — досі застосовують силу

Село Аджамка на Кіровоградщині стало епіцентром не дитячих пристрастей. Місцеві розповідають — одна багатодітна родина, Савіни, де батьки зловживають алкоголем, тероризує цілу вулицю. Суперечки між цією родиною і сусідами тривають не перший рік. З часом напруга лише зростає.

Місцеві кажуть — батько цієї родини виявляє агресію не тільки до своїх дітей та дружини, а й до інших мешканців села — погрожує битою і неодноразово застосовував силу. Старша дитина родини вже виросла і мешкає окремо, одного з чотирьох синів забрала соціальна служба. Залишилось три сини в родині Савіних, які тримають страху всіх довкола. "Телеграф" зв'язався із мешканцями села, службою у справах дітей та поліцією, щоб з'ясувати, що ж все ж таки відбувається в населеному пункті біля Кропивницького.

Про конфлікт першою публічно заговорила Наталя Гребінчук. Жінка мати у багатодітній родині і її семирічні сини стали жертвами знущань.

Я сина ввечері в ванну вмовила іти, він як роздівся — шия синя, на ногах та руках синці. Вже потім він розповів, що його з велосипедом кинули в яму, а другому сину надавали копняків. Наталя Гребінчук, мати постраждалої дитини

Синці на обличчі в постраждалого хлопчика

Подібна ситуація не перша, розповідає Наталя. Діти з родини Савіних неодноразово кидали камінням в інших, об’єднуються з дітьми ще з кількох родин та гуртом виганяють з майданчика та лякають. Об’єктами знущань стають не тільки молодші діти, а й дорослі, ветерани, навіть літні люди. Наталя розповіла, що вони погрожували її старшій дочці, коли та гуляла з племінником, заявляли, що вб’ють чотирирічного онука, батько хлопчика зниклий безвісти на війні з 2024 року.

Заява до служби у справах дітей

До цього батько проблемної родини побив битою паркан Наталі та розбив голову чоловікові, мовляв — через конфлікт Наталі з його дружиною, розповіла жінка в коментарі "Телеграф". Дітей з проблемної родини ловили на крадіжках на городах, а як тільки перешкоджали цьому — батьки викликають поліцію. Зловживають алкоголем не тільки батьки — одного з неповнолітніх синів вилучили з родини Савіних саме за це, розповідають місцеві. Друга сторона конфлікту в той самий час пише зустрічні заяви.

Наталя звернулася до служби у справах дітей, адже сил самотужки врегулювати ситуацію у неї вже не залишилося — спроби достукатися до батьків хлопців ефекту не дають. Залучили і ювенальну превенцію. Олена Лошакова, голова служби у справах дітей Аджамської громади розповіла, що багатодітна родина стоїть на обліку як така, що знаходиться в складних життєвих обставинах. Після звернення Наталі вони спілкувались із родиною, провели огляд умов життя тощо. "Телеграф" розмовляв з Оленою Лошаковою напередодні, але після візиту ювеналів, повторно поговорити не вдалось.

Ми опрацювали, у нас є акти обстеження фотографії від 06.08. Ми провели профилактично-роз'яснювальну роботу із даними родинами. Ми будемо тримати нейтралітет в даному питанні, тому що вони всі діти, вони всі наші. Я сподіваюсь, що вони знайдуть спільну мову з собою. На зустрічі, коли були в нас і з мамою, ми її рекомендували, щоб дітки не соприкасалися один з одним, щоб не було подальших конфліктів. Але, на жаль, діти на одному дитячому майданчику. Олена Лошакова, голова служби у справах дітей Аджамської громади розповіла

Аджамка знаходиться біля обласного центру

Оскільки фігурувало побиття, до справи долучилася ювенальна поліція. Там розповідають, що родина давно в полі зору правоохоронців через старшого сина. Про те, що неповнолітній побив семирічного сина Наталії, поліцію сповістили вранці 7 вересня. В заяві від 4 серпня йдеться про попередні факти нападів.

У ході перевірки було встановлено, що між хлопцями відбувся конфлікт через велосипед, звітують правоохоронці. Наразі поліцейські проводять подальшу перевірку обставин події, — наголосили у ювенальній превенції в коментарі "Телеграфу".

Поліцейські склали протокол стосовно матері неповнолітнього хлопця за ч. 1 ст. 184 КУпАП (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей). Сергій Бочарніков, начальник відділу ювенальної превенції ГУНП в Кіровоградській області

Аджамка - велике село, тут мешкає понад 4 тисячі людей

"Телеграф" підтвердив інформацію про агресію з боку проблемної родини з іншого джерела. Від рук хлопців постраждали й інші діти. Нам вдалось поговорити з мамою одного з постраждалих. Людмила — переселенка з Луганщини та в Аджамці прожила 1,5 року. Каже, тільки коли вона зчинила розголос та звернулась до поліції не на рівні дільничного, а в обласному центрі, напади припинились, але ніхто не нікого не покарав, попри те, що була заява.

Моїй дитині потрапили в глаз камінням, в нього лопнув капіляр, ми їздили побої знімали. Нікого ніхто не наказав, як вони далі себе вели неадекватно, що батьки, що діти, так воно далі продовжувалося. Навіть цей Саша Савін до мене приходив з ножем, коли я заяву написала. Тобто їхній папа, розумієте? Людмила, мати постраждалої дитини

За невиконання батьками обов'язків щодо виховання дітей передбачено штраф від 850 до 1700 грн за перше порушення, а при повторному порушенні протягом року – від 1700 до 5100 грн. Та чи змінить штраф ситуацію в Аджамці?