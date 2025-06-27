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За 30 лет так и не увидела пассажиров: как выглядит станция-призрак киевского метрополитена

Автор
Катерина Любимова
Дата публикации
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Автор
Как выглядит законсервированная станция метро "Львовская брама" Новость обновлена 27 июня 2025, 19:50
Как выглядит законсервированная станция метро "Львовская брама". Фото Коллаж "Телеграфа"

Эта станция спрятана на глубине около 100 метров под землей

Киевский метрополитен сегодня включает три линии и 52 станции. Самой глубокой из них считается "Арсенальная", а самой загадочной — "Львовская брама". Эта станция остается недоступной для пассажиров уже почти 30 лет.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядит станция-призрак столичного метрополитена. Мы узнали причину, из-за которой ее так и не открыли.

"Львовская брама" — как выглядит станция-призрак киевского метро

Самой загадочной станцией киевского метро является "Львовская брама", которую пассажиры, следующие по зеленой ветке (между "Золотыми воротами" и "Лукьяновской") могут видеть из окон. Но попасть туда невозможно, потому что она закрыта для пассажиров почти 30 лет.

Станция метро "Львовская брама"
Станция метро "Львовская брама"

Почему так произошло? Строительство станции началось в 1991 году и активно продвигалось. За пять лет был построен центральный подземный зал, посадочные платформы и путевые стены даже успели облицевать мрамором. Но не было единого мнения, куда выводить выход со станции, поэтому строительство эскалаторных тоннелей и вестибюля было "на паузе".

Как выглядит станция метро "Львовская брама"
Как выглядит станция метро "Львовская брама"

Прежде чем окончить строительство станции власти хотели решить, как будет выглядеть Львовская площадь, которую собирались реконструировать. В итоге из-за градостроительных конфликтов и нехватки финансирования, было принято решение отказаться от строительства выхода метро "Львовская брама" до решения вопроса модернизации самой площади.

Станция "Львовская брама" находится на Львовской площади
Станция "Львовская брама" находится на Львовской площади

Но этот вопрос так и не решили, поэтому "Львовская брама" обрела статус "станции-призрака". Хотя ее открытие помогло бы разгрузить центр Киева от постоянных пробок, ведь расположена она в удачном месте.

"Львовская брама" закрыта почти 30 лет
"Львовская брама" закрыта почти 30 лет

Было несколько вариантов оформления станции, но увы, сейчас там только голые заржавевшие стены, лужи и влажный воздух. "Львовская брама" так и не увидела своих пассажиров, а попасть на станцию самостоятельно практически невозможно.

Станция "Львовская брама" не принимает пассажиров
Станция "Львовская брама" не принимает пассажиров

Известно, что назвали ее в честь Львовских ворот ("брамы") Старокиевской крепости, которая ранее была на месте современной Львовской площади. Многие жители прилегающих районов ежедневно проходят мимо закрытой шахты, не догадываясь, что буквально под ногами — полностью построенная, но законсервированная станция метрополитена.

Как могла бы выглядеть станция "Львовская брама"
Как могла бы выглядеть станция "Львовская брама"

В 2018 году проект планировали завершить к нынешнему 2025 году. Но после начала полномасштабной войны, в 2022 году тендер на ремонтные работы отменили, поскольку на достройку нужно минимум несколько сотен миллионов гривен и перестройка самой площади.

В марте этого года на сайте КГГА появилась петиция с просьбой восстановить работы по строительству "Львовской брамы". Голосование уже завершено, поддержали петицию 2020 человек.

"Телеграф" писал ранее, что киевлян ждут большие неудобства на популярной станции метро. Что известно?

Теги:
#Киев #Метро #Станция #Львовская брама