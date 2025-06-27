За 30 лет так и не увидела пассажиров: как выглядит станция-призрак киевского метрополитена

Эта станция спрятана на глубине около 100 метров под землей

Киевский метрополитен сегодня включает три линии и 52 станции. Самой глубокой из них считается "Арсенальная", а самой загадочной — "Львовская брама". Эта станция остается недоступной для пассажиров уже почти 30 лет.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядит станция-призрак столичного метрополитена. Мы узнали причину, из-за которой ее так и не открыли.

"Львовская брама" — как выглядит станция-призрак киевского метро

Самой загадочной станцией киевского метро является "Львовская брама", которую пассажиры, следующие по зеленой ветке (между "Золотыми воротами" и "Лукьяновской") могут видеть из окон. Но попасть туда невозможно, потому что она закрыта для пассажиров почти 30 лет.

Станция метро "Львовская брама"

Почему так произошло? Строительство станции началось в 1991 году и активно продвигалось. За пять лет был построен центральный подземный зал, посадочные платформы и путевые стены даже успели облицевать мрамором. Но не было единого мнения, куда выводить выход со станции, поэтому строительство эскалаторных тоннелей и вестибюля было "на паузе".

Как выглядит станция метро "Львовская брама"

Прежде чем окончить строительство станции власти хотели решить, как будет выглядеть Львовская площадь, которую собирались реконструировать. В итоге из-за градостроительных конфликтов и нехватки финансирования, было принято решение отказаться от строительства выхода метро "Львовская брама" до решения вопроса модернизации самой площади.

Станция "Львовская брама" находится на Львовской площади

Но этот вопрос так и не решили, поэтому "Львовская брама" обрела статус "станции-призрака". Хотя ее открытие помогло бы разгрузить центр Киева от постоянных пробок, ведь расположена она в удачном месте.

"Львовская брама" закрыта почти 30 лет

Было несколько вариантов оформления станции, но увы, сейчас там только голые заржавевшие стены, лужи и влажный воздух. "Львовская брама" так и не увидела своих пассажиров, а попасть на станцию самостоятельно практически невозможно.

Станция "Львовская брама" не принимает пассажиров

Известно, что назвали ее в честь Львовских ворот ("брамы") Старокиевской крепости, которая ранее была на месте современной Львовской площади. Многие жители прилегающих районов ежедневно проходят мимо закрытой шахты, не догадываясь, что буквально под ногами — полностью построенная, но законсервированная станция метрополитена.

Как могла бы выглядеть станция "Львовская брама"

В 2018 году проект планировали завершить к нынешнему 2025 году. Но после начала полномасштабной войны, в 2022 году тендер на ремонтные работы отменили, поскольку на достройку нужно минимум несколько сотен миллионов гривен и перестройка самой площади.

В марте этого года на сайте КГГА появилась петиция с просьбой восстановить работы по строительству "Львовской брамы". Голосование уже завершено, поддержали петицию 2020 человек.

"Телеграф" писал ранее, что киевлян ждут большие неудобства на популярной станции метро. Что известно?