О ней мало кто знает: что скрывает третья недостроенная станция киевского метро (фото)

О "призраке" столичного метро ходят легенды

Между станциями метро "Лукьяновская" и "Дорогожичи" на зеленой ветке скрывается одна из самых загадочных локаций Киева — недостроенная станция метро "Герцена". Она не открыта для пассажиров, но ее существование — факт, подтверждаемый официальными документами, технической инфраструктурой… и даже легендами.

"Телеграф" собрал интересную информацию о недостроенной станции. Когда-то она должна была стать важным транспортным узлом. Сегодня — это лишь темная полость в туннеле, которую можно увидеть… только мельком, из окна вагона метро.

Что это за станция?

Станцию "Герцена" начали проектировать еще в 1970-х годах, когда только создавали концепцию Сырецко-Печерской линии. Ее строительство стартовало в 1990-х – планировали пилонную станцию ​​с выходом в районе улицы Герцена, возле мотоциклетного завода и Института международных отношений (бывшей партийной школы ЦК КПУ).

Предполагалось, что ее откроют одновременно с "Дорогожичами". Станция должна покрывать значительное расстояние между соседними платформами и обслуживать густонаселенный район.

Интересно: на некоторых планах проекта станция фигурировала под названием "Загоровская" — по историческому названию местности.

Недостроенная станция метро "Герцена"

Почему не достроили?

К моменту старта строительства ситуация в городе уже изменилась:

Киевский мотоциклетный завод, ради работников которого, в частности, и планировали станцию, пришел в упадок;

пассажиропоток в районе сократился;

в городе не хватало средств на полноценное завершение линии.

Чтобы не задерживать запуск других станций, проект "Герцена" был заморозен еще на раннем этапе.

У станции нет платформы

Что успели построить?

В отличие от "Львовских врат" и "Телички", имеющих готовые станционные залы, "Герцена" не получила даже полноценного каркаса. Однако некоторые элементы остались:

вентиляционная шахта с выходом на улицу (вблизи Института международных отношений);

металлическая платформа в тоннеле – ее используют как аварийный мостик;

технические узлы и тюбинги;

станционный вентиляционный киоск, виден на заднем дворе института.

Строительство станции "Герцена"

Если внимательно смотреть в окно поезда между "Лукьяновской" и "Дорогожичами", можно заметить тень станции — полость в тоннеле без отделки и освещения.

Недостроенную станцию можно увидеть через окно поезда

Легенда: эвакуационная станция для партийной элиты

С годами вокруг "Герцена" возникли и городские легенды. Самая популярная — станцию возводили не только как транспортный объект, но и для эвакуации партийной школы в случае чрезвычайной ситуации. Ее близость к бывшему ЦК КПУ (ныне Институт международных отношений) якобы не случайна.

Официального подтверждения этому нет, но статус "секретной" лишь подпитал любопытство горожан к этой забытой точке на карте метро.

Проект станции "Герцена"

Станция "Герцена" могла бы выглядеть так

Есть ли шанс "Герцена" ожить?

В настоящее время станция не входит ни в один из активных планов развития киевского метрополитена. Ее достройка требует колоссальных затрат, ведь фактически нужно сводить все с нуля. Единственный шанс – активная застройка района и рост потребности в новом узле на Сырецко-Печерской линии.

Тоннель возле неостроенной станции

Фото из местных пабликов "Жажда": в Киеве" и "Киев, живая история".

Ранее "Телеграф" писал о недостроенной станции метро "Теличка". Она спрятана между "Выдубичами" и "Славутичем", уже более 30 лет остается незапущенным объектом на карте киевского метрополитена.