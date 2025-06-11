О ней мало кто знает: что скрывает третья недостроенная станция киевского метро (фото)
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О "призраке" столичного метро ходят легенды
Между станциями метро "Лукьяновская" и "Дорогожичи" на зеленой ветке скрывается одна из самых загадочных локаций Киева — недостроенная станция метро "Герцена". Она не открыта для пассажиров, но ее существование — факт, подтверждаемый официальными документами, технической инфраструктурой… и даже легендами.
"Телеграф" собрал интересную информацию о недостроенной станции. Когда-то она должна была стать важным транспортным узлом. Сегодня — это лишь темная полость в туннеле, которую можно увидеть… только мельком, из окна вагона метро.
Что это за станция?
Станцию "Герцена" начали проектировать еще в 1970-х годах, когда только создавали концепцию Сырецко-Печерской линии. Ее строительство стартовало в 1990-х – планировали пилонную станцию с выходом в районе улицы Герцена, возле мотоциклетного завода и Института международных отношений (бывшей партийной школы ЦК КПУ).
Предполагалось, что ее откроют одновременно с "Дорогожичами". Станция должна покрывать значительное расстояние между соседними платформами и обслуживать густонаселенный район.
Интересно: на некоторых планах проекта станция фигурировала под названием "Загоровская" — по историческому названию местности.
Почему не достроили?
К моменту старта строительства ситуация в городе уже изменилась:
- Киевский мотоциклетный завод, ради работников которого, в частности, и планировали станцию, пришел в упадок;
- пассажиропоток в районе сократился;
- в городе не хватало средств на полноценное завершение линии.
Чтобы не задерживать запуск других станций, проект "Герцена" был заморозен еще на раннем этапе.
Что успели построить?
В отличие от "Львовских врат" и "Телички", имеющих готовые станционные залы, "Герцена" не получила даже полноценного каркаса. Однако некоторые элементы остались:
- вентиляционная шахта с выходом на улицу (вблизи Института международных отношений);
- металлическая платформа в тоннеле – ее используют как аварийный мостик;
- технические узлы и тюбинги;
- станционный вентиляционный киоск, виден на заднем дворе института.
Если внимательно смотреть в окно поезда между "Лукьяновской" и "Дорогожичами", можно заметить тень станции — полость в тоннеле без отделки и освещения.
Легенда: эвакуационная станция для партийной элиты
С годами вокруг "Герцена" возникли и городские легенды. Самая популярная — станцию возводили не только как транспортный объект, но и для эвакуации партийной школы в случае чрезвычайной ситуации. Ее близость к бывшему ЦК КПУ (ныне Институт международных отношений) якобы не случайна.
Официального подтверждения этому нет, но статус "секретной" лишь подпитал любопытство горожан к этой забытой точке на карте метро.
Есть ли шанс "Герцена" ожить?
В настоящее время станция не входит ни в один из активных планов развития киевского метрополитена. Ее достройка требует колоссальных затрат, ведь фактически нужно сводить все с нуля. Единственный шанс – активная застройка района и рост потребности в новом узле на Сырецко-Печерской линии.
Фото из местных пабликов "Жажда": в Киеве" и "Киев, живая история".
Ранее "Телеграф" писал о недостроенной станции метро "Теличка". Она спрятана между "Выдубичами" и "Славутичем", уже более 30 лет остается незапущенным объектом на карте киевского метрополитена.