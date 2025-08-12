Восьмиугольные кресты и могилы в форме домов: как выглядит уникальное кладбище возле ЧАЭС

Могилы на этом кладбище имеют нетипичные формы

В селе Замошня на Киевщине, в 22 километрах от Чернобыльской АЭС, протянулось кладбище с необычными могилами. Некоторые из них датируются годами, близкими к катастрофе на ЧАЭС. Также мы рассказывали, где можно увидеть могилу "вампира" в Ивано-Франковске.

Кладбище в Замошне расположено вблизи древней местной церкви. Особенностью этого кладбища являются деревянные надгробия в виде домиков. Также есть места захоронения, напоминающие сундук или ящик, которых больше нигде не увидишь в Украине. Соответствующее видео обнародовал тикток-канал pripyat_cafe.

Могила в виде домика, скриншот из видео pripyat_cafe

Могила в виде сундука, скриншот из видео pripyat_cafe

Кроме этого можно увидеть необычные восьмиугольные кресты, ставшие частью старообрядческого погребального искусства. Они встречаются именно в зеленом цвете, хотя обычно мы видим в черных, серых и белых цветах.

Зеленые восьмиугольные кресты, скриншот с видео pripyat_cafe

Захоронение в селе Замошня возле ЧАЭС, фото из сети

Однако, стоит отметить, что большинство могил на кладбище в Замошне выглядят запущенными. Очевидно, родные усопших не наведываются на их места захоронения. Об этом свидетельствуют покосившиеся кресты и полуразрушенные деревянные обрамления.

Покосившиеся кресты на кладбище в Замошне, скриншот с видео pripyat_cafe

Запущенный "домик" на кладбище, скриншот с видео pripyat_cafe

Ранее "Телеграф" рассказывал о необычном захоронении времен Первой мировой войны в Киеве. На кресте можно увидеть немецкие гранаты.