Среди древних могил выгуливают собак, а рядом живут люди: как в центре украинского города "умирает" старинное кладбище

В центре украинского города Хмельницкий на самой старой центральной улице Каменецкая расположено древнее кладбище. Здесь есть захоронения разных конфессий — и православных, и католических и еврейский и, вероятно, других. Некрополь уже не служит местом захоронения и выглядит так, будто умирает вместе со своими "жителями".

"Телеграф" побывал на старинном кладбище в центральной части Хмельницкого и расскажет, чем особенно это место. А также покажет эксклюзивный фоторепортаж с этого древнего некрополя.

Кладбище в Хмельницком — что о нем известно?

Старое кладбище расположено в центральной части Хмельницкого на улице Каменецкая 94/2А. Его окружают обычные жилые многоэтажки и оно частично обнесено забором. Ранее считалось, что некрополь был заложен в 1880-м году, однако недавняя инвентаризация могил показала, что там есть и более древние могилы, датированные 1877 и 1878 годами.

На старинном кладбище в Хмельницком сохранились необычные надгробия

При этом историки и краеведы отмечают, что кладбище может быть еще более старым, так как многие могилы со временем просто сравнялись с землей, а таблички и надписи на них не сохранились. Невооруженным взглядом видно, что кладбище в Хмельницком очень старое, многие захоронения здесь буквально "ушли под землю", заросли кустами и травой. Территорию кладбища используют для прогулок с собаками или прохода, чтобы сократить путь.

Могила ребенка на старом кладбище в Хмельницком

Как пишут местные СМИ, в 2020-2021 годах городские власти собирались сделать из этого старинного кладбища мемориальный комплекс. Для этого даже начали инвентаризировать древние захоронения и наносить их на топографическую карту. Однако потом началась война и вся работа в этом направлении поставлена на паузу.

На старом кладбище в Хмельницком есть и могилы не с украинскими табличками

Стоит отметить, что только 14 июля 2021 года хмельницкие депутаты на сессии горсовета поддержали решение официально закрыть это кладбище для новых захоронений.

Известно, в этом месте похоронены много известных хмельничан, среди которых первый городской глава Хмельницкого. Также на кладбище есть могила летчика из английской королевской семьи, погибшего во время Первой мировой войны.

Многие могилы на кладбище разрушены самой природой

А еще в древнем некрополе сохранились необычные склепы, судя по надписям, польских захоронений. Здесь есть величественные надгробия, которые присущи католической религии.

На старом кладбище в Хмельницком сохранились католические надгробия

На кладбище в Хмельницком есть и такие надгробия

Также есть много могил с православными крестами, большинство из них в плачевном состоянии. Среди заброшенных захоронений поросли деревья, завился плющ и выглядит это кладбище очень угнетающе. Когда оказываешься в этом месте кажется, что именно так умирают кладбища.

Сразу за кладбищем в многоэтажках живут люди

Вокруг старого кладбища в Хмельницком стоят многоэтажки

Семейное захоронения с необычными надгробиями на кладбище в Хмельницком

Многие могилы в этом некрополе уже сравнялись с землей

