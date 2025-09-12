Дети плакали: в Винницкой области простились со школьниками, которых мог убить учитель (фото)

Одноклассники ребят тепло отзываются о них

В Винницкой области 12 сентября состоялось прощание с двумя подростками — Владиславом Бевзом и Николаем Билыком. Их жизни оборвались на днях, когда они направлялись в школу и стали жертвами жестокого нападения.

Об этом сообщило "Суспільне". На похороны пришли десятки людей, пришедшие отдать последнее уважение школьникам.

Состоялось действо в селе Копистирин Шаргородской общины. Проститься с детьми собрались родственники, друзья, учителя и одноклассники. Одноклассница Владислава вспоминает его как дружелюбного, общительного парня, который всегда находил общий язык с другими. Она рассказала, что парень жил с бабушкой, ведь мать находилась за границей, а отца у него не было.

Друзья погибших пришли на похороны

Друзья погибших пришли на похороны

О Николае Билыке теплые слова вспоминала его классная руководительница Галина Калинчук.

Он занимался спортом, дома был очень трудолюбивым. У него есть мама, отец и два брата — старший и младший. Конфликтных ситуаций с другими учителями не было, рассказала учитель.

Прощание с убитыми в Шаргороде учениками

Прощание с убитыми в Шаргороде учениками

Прощание с убитыми в Шаргороде учениками

Дело об убийстве учеников в Шаргороде — что известно

По данным правоохранителей, подростки были убиты с особой жестокостью — за считанные секунды им нанесли 15 ударов ножом. Ребята скончались на месте. В убийстве подозревают 23-летнего бывшего учителя английского языка, ранее работавшего в местной гимназии. По словам директора заведения Елены Кушнир, конфликты между ним и учениками продолжались годами, однако на жалобы родителей тогдашнее руководство школы не реагировало.

Ситуация обострилась весной этого года: на уроке учитель набросился на Николая Билыка и начал душить его. Свидетелями этого стали другие ученики и педагоги, разнявшие конфликт. После инцидента учитель уволился, однако, как показали события сентября, история на этом не завершилась.

11 сентября суд взял подозреваемого под стражу на 60 суток без права внесения залога. Свою вину он признает частично, а следствие рассматривает версию личной неприязни как возможный мотив преступления.

После совместной панихиды в храме Пресвятой Богородицы обоих подростков похоронили на местном кладбище. В Шаргороде 10 и 11 сентября объявили на днях траура по погибшим детям.

Прощание с убитыми в Шаргороде учениками

Ранее "Телеграф" сообщал, что в соцсетях активно распространяются слухи о возможных мотивах трагедии. Пользователи выдвигают версию, что учитель мог иметь личный мотив мести: якобы погибшие Владислав и Николай когда-то издевались над его младшим братом, после чего тот покончил с собой, а ответственность удалось избежать благодаря вмешательству родителей.