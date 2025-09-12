Діти плакали: на Вінниччині попрощалися зі школярами, яких міг вбити вчитель (фото)

Однокласники хлопців тепло відгукуються про них

На Вінниччині 12 вересня відбулося прощання з двома підлітками — Владиславом Бевзом та Миколою Біликом. Їхні життя обірвалися днями раніше, коли вони прямували до школи й стали жертвами жорстокого нападу.

Про це повідомило "Суспільне". На поховання прийшли десятки людей, які прийшли віддати останню шану школярам.

Відбулося дійство в селі Копистирин Шаргородської громади. Попрощатися з дітьми зібралися родичі, друзі, вчителі та однокласники. Однокласниця Владислава згадує його як доброзичливого, товариського хлопця, який завжди знаходив спільну мову з іншими. Вона розповіла, що хлопець жив із бабусею, адже мати перебувала за кордоном, а батька в нього не було.

Друзі загиблих прийшли на похорон

Про Миколу Білика теплі слова згадувала його класна керівниця Галина Калінчук.

Він займався спортом, вдома був дуже роботящим. У нього є мама, батько й два брати — старший та молодший. Конфліктних ситуацій з іншими вчителями не було, розповіла освітянка

Прощання з убитими в Шаргороді учнями

Справа про вбивство учнів у Шаргороді — що відомо

За даними правоохоронців, підлітків було вбито з особливою жорстокістю — за лічені секунди їм нанесли 15 ударів ножем. Хлопці померли на місці. У вбивстві підозрюють 23-річного колишнього вчителя англійської мови, який раніше працював у місцевій гімназії. За словами директорки закладу Олени Кушнір, конфлікти між ним та учнями тривали роками, проте на скарги батьків тодішнє керівництво школи не реагувало.

Ситуація загострилася навесні цього року: під час уроку вчитель накинувся на Миколу Білика й почав душити його. Свідками цього стали інші учні та педагоги, які розборонили конфлікт. Після інциденту вчитель звільнився, однак, як показали події вересня, історія на цьому не завершилася.

11 вересня суд взяв підозрюваного під варту на 60 діб без права внесення застави. Свою провину він визнає частково, а слідство розглядає версію особистої неприязні як можливий мотив злочину.

Після спільної панахиди у храмі Пресвятої Богородиці обох підлітків поховали на місцевому кладовищі. У Шаргороді 10 та 11 вересня оголосили днями жалоби за загиблими дітьми.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в соцмережах активно поширюються чутки щодо можливих мотивів трагедії. Користувачі висувають версію, що вчитель міг мати особистий мотив помсти: нібито загиблі Владислав та Микола колись знущалися з його молодшого брата, після чого той наклав на себе руки, а відповідальність вдалося уникнути завдяки втручанню батьків.