Укр

Есть с кем кушать гречку: украинка похвасталась необычными питомцами (видео)

Автор
Геннадий Лубенец
Дата публикации
Читати українською
Автор
Ябби в аквариуме Новость обновлена 13 сентября 2025, 16:04
Ябби в аквариуме

Автор видео утверждает, что гречку они очень любят

В последнее время в сети все чаще можно заметить, как украинцы заводят себе необычных питомцев. И речь идет не только о млекопитающих, но и более экзотических животных, вроде раков.

Эти членистоногие обычно ассоциируются с закуской под пиво, но в природе и аквариумном деле они отыгрывают куда более значимую роль. Видеозаписью с питомцами поделилась пользователь сети Tur_story.

Она отметила, что ранее готовила гречневую кашу лишь для себя, но теперь у нее есть компания. В подписи к видео указано, что на кадрах австралийский синий рак, также известный, как ябби обычный (Cherax destructor).

Стоит отметить, что ябби разводят в Австралии, США, некоторых странах Азии и Латинской Америки для употребления в пищу. Особо ценятся клешни и хвост, которые сладковаты и нежные на вкус. Это делает их чем-то похожими на омаров, однако эти раки быстрее растут и их проще выращивать, хотя бы потому что не стоит морочиться с морской водой.

Впрочем, судя по тегам, женщина держит животных как питомцев, а не как потенциальную вкусняшку.

Ябби обычно вырастают до 10-20 сантиметров, но нередки особи и до 30 сантиметров. Хотя их называют синими раками, но в дикой природе их цвет меняется от светло-бежевого до черного. Синие особи считаются декоративными и наиболее ценятся любителями аквариумов.

Австралийский синий рак
Австралийский синий рак

Для пользователей сети стало новостью то, что раки едят гречку. Однако на самом деле они едят всё, что могут съесть. Из-за этого они играют очень важную роль в поддержании чистоты в экосистемах — они подъедают останки животных и растений, которые еще не успели разложиться. Поэтому в аквариумах они обычно отыгрывают роль "команды уборщиков", хотя и без этого за их поведением весьма весело наблюдать.

Однако из-за этой всеядности, их не рекомендуют селить с медленными или придонными рыбками.

Синий австралийский рак в аквариуме
В сети отреагировали на раков в аквариуме

Как сообщалось ранее, в Украине появился инвазивный сигнальный рак. Это членистоногое может уничтожить местную популяцию раков, а также иногда переносит опасную болезнь.

Теги:
#Животные #Питомцы #Раки