Есть с кем кушать гречку: украинка похвасталась необычными питомцами (видео)

Автор видео утверждает, что гречку они очень любят

В последнее время в сети все чаще можно заметить, как украинцы заводят себе необычных питомцев. И речь идет не только о млекопитающих, но и более экзотических животных, вроде раков.

Эти членистоногие обычно ассоциируются с закуской под пиво, но в природе и аквариумном деле они отыгрывают куда более значимую роль. Видеозаписью с питомцами поделилась пользователь сети Tur_story.

Она отметила, что ранее готовила гречневую кашу лишь для себя, но теперь у нее есть компания. В подписи к видео указано, что на кадрах австралийский синий рак, также известный, как ябби обычный (Cherax destructor).

Стоит отметить, что ябби разводят в Австралии, США, некоторых странах Азии и Латинской Америки для употребления в пищу. Особо ценятся клешни и хвост, которые сладковаты и нежные на вкус. Это делает их чем-то похожими на омаров, однако эти раки быстрее растут и их проще выращивать, хотя бы потому что не стоит морочиться с морской водой.

Впрочем, судя по тегам, женщина держит животных как питомцев, а не как потенциальную вкусняшку.

Ябби обычно вырастают до 10-20 сантиметров, но нередки особи и до 30 сантиметров. Хотя их называют синими раками, но в дикой природе их цвет меняется от светло-бежевого до черного. Синие особи считаются декоративными и наиболее ценятся любителями аквариумов.

Австралийский синий рак

Для пользователей сети стало новостью то, что раки едят гречку. Однако на самом деле они едят всё, что могут съесть. Из-за этого они играют очень важную роль в поддержании чистоты в экосистемах — они подъедают останки животных и растений, которые еще не успели разложиться. Поэтому в аквариумах они обычно отыгрывают роль "команды уборщиков", хотя и без этого за их поведением весьма весело наблюдать.

Однако из-за этой всеядности, их не рекомендуют селить с медленными или придонными рыбками.

В сети отреагировали на раков в аквариуме

Как сообщалось ранее, в Украине появился инвазивный сигнальный рак. Это членистоногое может уничтожить местную популяцию раков, а также иногда переносит опасную болезнь.