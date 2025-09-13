Теперь там "промывают мозги" детям. Что стало с легендарным "Артеком" в Крыму (фото и видео)

Оккупанты используют "Артек" чтобы "зомбировать" детей

Россия несет разруху на оккупированные территории Украины. Однако речь идет не только о внешней стороне и быте, но и об идеологической обработке жителей и в частности детей — именно для этого россияне используют детский лагерь "Артек" в оккупированном Крыму.

В 2025 году международному детскому центру "Артек" в оккупированном украинском Крыму исполнилось 100 лет. Как объяснила исследовательница детских движений 20-40-х годов XX века, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории и археологии Луганского национального университета Нана Гогохия "Радио Свобода", практически с начала создания лагеря он стал пропагандистским воспитательным центром. Именно в это его снова превратили россияне после захвата Крыма.

Каким был "Артек" до оккупации

В период с 1991 по 2014 год лагерь "Артек" в Крыму функционировал как международный детский центр. Он принимал тысячи детей из разных стран мира, предлагая различные образовательные и развлекательные программы. "Артек" был символом детского отдыха и международной дружбы.

Оккупировав лагерь, Россия превратила его в место идеологической обработки детей

Россияне используют "Артек" для того, чтобы промывать мозги детям с оккупированных территорий Украины. Уже сейчас через это прошли тысячи украинских детей с захваченных территорий. В следующем году лагерь, по данным Центра национального сопротивления, примет 56 тысяч украинских детей из оккупированных регионов.

По мнению историков, идеологически "Артек" откатился к 30 годам прошлого столетия. Россияне максимально милитаризовали и политизировали лагерь. Там всем правит "ЮНАрмия" и так называемое "движение первых", объясняют правозащитники. Это две российские государственные молодежные организации, занимающиеся военно-патриотическим "воспитанием" и идеологической обработкой детей и подростков.

Церемония поднятия флага окупантов в "Артеке"

Дети выглядят замученными

Даже празднование столетия "Артека" использовали для "промывки мозгов" детям

Как рассказала правозащитница Екатерина Рашевская, на видео из "Артека" она видела, что даже во время празднования столетия лагеря вожатые проводили идеологические мероприятия. К примеру, дети собирали карту России как пазл и на ней были включены оккупированные территории Украины. Кроме того, в "Артеке" проводились встречи с героями России, в том числе героями "СВО" (так РФ называет свою войну против Украины).

Пригласили военного, воевавшего против Украины

Россияне публикуют в сети фото и видео из "Артека". Они пытаются представить его с лучшей стороны, но от всего несет пропагандой и "совком".

Повсюду цвета флага окупантов

Одна из столовых

Завтраки в "Артеке" не очень аппетитны

Блюда напоминают советское время

Ранее "Телеграф" рассказывал, как Россия уничтожила курорт-легенду Азовского моря. За три года оккупации когда-то популярный курортный город превратился фактически в пустыню.