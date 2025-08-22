Пустые улицы и дома без света. Как Россия уничтожила курорт-легенду Азовского моря (видео, фото)

Город оккупирован еще с 2022 года

Российская оккупация уничтожила немало украинских курортов Азовского моря. Не исключением стал и Приморск, Запорожская область.

В сети уже появились свежие кадры, как сейчас выглядит город и есть ли там люди. Отметим, что официально Приморск был оккупирован в феврале 2022 года.

За три года оккупации когда-то популярный курортный город превратился фактически в пустыню. На видео видно, что центр города убран, более или менее ухожен, даже огонь на памятнике теплится, но в глаза бросается интересная деталь. Ролик снят в середине мая 2025 года – это начало сезона. Учитывая солнечную погоду, можно предположить, что оператор показывает Приморск днем, однако людей нет.

Сначала может показаться, что это просто кадры такие, но если смотреть вдаль — ни одного человека не видно. Создается впечатление, что центр города пуст, и больше похож на кадры из кино.

Приморск в оккупации

Кроме отсутствия людей, Приморск уже почти год постигнет другая беда – отсутствие света. Известно, что 17 июля 2025 часть города осталась без электроснабжения из-за постоянных атак и не возможность оперативно восстанавливать генерации. У оккупантов просто нет соответствующих специалистов, сообщало издание УНН.

Позже уже Reuters написал, что в августе 2025 после очередной дроновой атаки возникло масштабное обесточивание региона, в том числе и Приморска.

