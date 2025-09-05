Укр

Уничтожают сердце города и строят зомби-центры: как сейчас живет Мариуполь в оккупации (карты)

Автор
Мария Назарова
Дата публикации
Читати українською
Автор
Центр Мариуполя Новость обновлена 05 сентября 2025, 20:02
Центр Мариуполя. Фото Коллаж "Телеграфа"

Россияне собираются полностью изменить облик Мариуполя

Оккупанты планируют снести исторический центр Мариуполя. На его месте собираются возводить новый квартал, а на месте "Азовстали" построить трассу, чтобы стереть все напоминания об истории города.

Об этом сообщает Мариупольский городской совет и российские паблики.

Уничтожение исторического центра

Оккупационные власти готовятся стереть с лица земли исторический центр города. Так называемый "Мистрой ДНР" показал визуализацию проекта застройки почти на 59 гектаров.

"Все существующие дома в исторической части города – снесут. Вместо реставрации и сохранения культурного наследия и исторического облика города, оккупанты планируют строительство 53 многоквартирных домов, школы и парков. Проект обещают реализовать до 2035 года. Первый этап уже стартует в этом году", – говорится в публикации.

В первую очередь россияне уничтожат завод "Октябрь" и жилые дома между улицами Куинджи, Митрополитской, Греческой и Готфейской. Жителей района оккупанты обещают "переселить", при этом они не озвучивают куда. Делается это насильно, никто не проводил общественных слушаний или опросов людей.

В мэрии отмечают, что оккупанты уже неоднократно обещали людям жилье взамен снесенных домов, чтобы те не устраивали акции протеста. Однако в итоге мариупольцы оставались на улице и вынуждены были арендовать жилье за ​​свои деньги.

Чтобы быстрее забыли защитников "Азовстали"

На территории бывшего МК "Азовсталь" появится магистраль, которая напрямую свяжет Оржоникидзевский и Приморский район, пишут местные Telegram-каналы. Проект утверждён приказом №186-од так называемого "Минстроя ДНР" от 14.08.2025 года.

План строительства магистрали в Мариуполе
Россияне собираются построить магистраль на месте "Азовстали"
План строительства магистрали в Мариуполе
Россияне собираются построить магистраль на месте "Азовстали"

Новая трасса будет начинаться на перекрестке бульвара 50 лет Октября с Комсомольским бульваром в Орджоникидзевском районе. Она пройдет по территории комбината МК "Азовсталь", а также над акваторией бывшего Азовстальского порта. В процессе реализации проекта россияне также собираются перестроить массу улиц и бульваров.

А что взамен?

Взамен исторического наследия мариупольцам предлагают центр зомбирования молодежи. Уже в следующем году в городе должен заработать Центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи "Воин".

Строительство военно-патриотического центра в Мариуполе, Денис Пушилин
Пушилин посетил строительство Центра военно-спортивной подготовки

По информации пропагандистов, там будут: современный тактический дом, площадка для работы с дронами, спортзал, стадион и стрелковая галерея. Россияне обещают создать условия для тактической подготовки и занятий по тактической медицине, а также учебная вертолетная вышка. Что примечательно, там будут также жилые корпуса.

Мурал, посвященный Алексею Афанасьеву в Мариуполе
Мурал, посвященный военослужащему РФ, на здании общежития университета
Строительство эстакады в Мариуполе
Строительство эстакады в историческом центре Мариуполя
Мариуполь с высоты птичьего полета 2025 год
Так Мариуполь выглядит с высоты птичьего полета
Школа в Мариуполе заросла сорняками
Мариупольская школа № 9
Пляж в Мариуполе
Пляж в Мариуполе

Ранее мариупольчанка удивила мифами о западе Украины, которые были в Донецкой области. В Мариуполе верили, что запад Украины ненавидит русскоязычных и жителей самого города только из-за их существования.

Теги:
#Мариуполь #Фото #Оккупация