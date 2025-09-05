Уничтожают сердце города и строят зомби-центры: как сейчас живет Мариуполь в оккупации (карты)

Россияне собираются полностью изменить облик Мариуполя

Оккупанты планируют снести исторический центр Мариуполя. На его месте собираются возводить новый квартал, а на месте "Азовстали" построить трассу, чтобы стереть все напоминания об истории города.

Об этом сообщает Мариупольский городской совет и российские паблики.

Уничтожение исторического центра

Оккупационные власти готовятся стереть с лица земли исторический центр города. Так называемый "Мистрой ДНР" показал визуализацию проекта застройки почти на 59 гектаров.

"Все существующие дома в исторической части города – снесут. Вместо реставрации и сохранения культурного наследия и исторического облика города, оккупанты планируют строительство 53 многоквартирных домов, школы и парков. Проект обещают реализовать до 2035 года. Первый этап уже стартует в этом году", – говорится в публикации.

В первую очередь россияне уничтожат завод "Октябрь" и жилые дома между улицами Куинджи, Митрополитской, Греческой и Готфейской. Жителей района оккупанты обещают "переселить", при этом они не озвучивают куда. Делается это насильно, никто не проводил общественных слушаний или опросов людей.

В мэрии отмечают, что оккупанты уже неоднократно обещали людям жилье взамен снесенных домов, чтобы те не устраивали акции протеста. Однако в итоге мариупольцы оставались на улице и вынуждены были арендовать жилье за ​​свои деньги.

Чтобы быстрее забыли защитников "Азовстали"

На территории бывшего МК "Азовсталь" появится магистраль, которая напрямую свяжет Оржоникидзевский и Приморский район, пишут местные Telegram-каналы. Проект утверждён приказом №186-од так называемого "Минстроя ДНР" от 14.08.2025 года.

Россияне собираются построить магистраль на месте "Азовстали"

Новая трасса будет начинаться на перекрестке бульвара 50 лет Октября с Комсомольским бульваром в Орджоникидзевском районе. Она пройдет по территории комбината МК "Азовсталь", а также над акваторией бывшего Азовстальского порта. В процессе реализации проекта россияне также собираются перестроить массу улиц и бульваров.

А что взамен?

Взамен исторического наследия мариупольцам предлагают центр зомбирования молодежи. Уже в следующем году в городе должен заработать Центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи "Воин".

Пушилин посетил строительство Центра военно-спортивной подготовки

По информации пропагандистов, там будут: современный тактический дом, площадка для работы с дронами, спортзал, стадион и стрелковая галерея. Россияне обещают создать условия для тактической подготовки и занятий по тактической медицине, а также учебная вертолетная вышка. Что примечательно, там будут также жилые корпуса.

Мурал, посвященный военослужащему РФ, на здании общежития университета

Строительство эстакады в историческом центре Мариуполя

Так Мариуполь выглядит с высоты птичьего полета

Мариупольская школа № 9

Пляж в Мариуполе

