Не только во Львове и Киеве есть подземные реки. Что сейчас с легендарной Рудкой, ставшей жертвой советского "прогресса"

Мало кто знает, что под ногами тернополян еще в польское время до сих пор течет настоящая река. Она старше самого города, ею любовались поэты, через нее проходили мосты, а местные жители с гордостью рассказывали о ней гостям.

"Телеграф" рассказывает, почему советской власти настолько мешала река, которая могла бы стать украшением центра города, и почему ее решили закатать в бетон.

Рудка – река, которая видела, как рождался Тернополь

Место, где протекала река Рудка – современная улица Крушельницкой

Река Рудка – это не просто водоем, а настоящий свидетель истории. Она появилась задолго до того, как на берегу Серета возник город Тернополь. Брала начало в восточной части города из источника, естественно возникшего в долине современного парка Национального Возрождения. Оттуда чистая вода стекала со склонов окружающей местности, но в низине смешивалась с болотистыми потоками и становилась мутной, рыжей (рудою — укр.) – отсюда и название.

Дальше Рудка текла по долине практически через половину современного Тернополя, наполнялась за счет дождевых вод современных микрорайонов "Солнечный", "Восточный" и "Старый парк". Тогда, подпитавшаяся источниками и дождями, добегала до пруда — именно там, где сейчас проходит улица Соломии Крушельницкой. Там посреди улицы был деревянный мостик, через который из Зарудья можно было перейти в исторический центр города. В пруд река впадала двумя рукавами.

Как поляки пытались уничтожить Зарудье

Направление прохождения реки Рудки на современной карте Тернополя и топонимы, происходящие от ее названия

Именно из-за существования реки микрорайон назывался Заруддям (размещался к северу от реки Рудка). Полякам удалось название "Заруддя" сменить на официальную "Nowy Świat", и это название осталось в советской и современной украинской терминологии — микрорайон теперь называется "Новий світ", хотя его часть на карте теперь обозначена как Заруддя.

Здесь до сих пор сохранилась улица За Рудкою, которая за поляков называлась Крашевского, а при "советах" — Крупской. После обретения независимости ей вернули историческое название.

Во времена польского порабощения каждый житель Тернополя мог объяснить, как пройти к реке Рудке. Она даже вызвала некий подъем национального духа, потому что название никак не переводилось на польский язык, значит — было удельно украинским. Есть свидетельства, что представители нацменьшинств — евреи, армяне, поляки даже могли перейти на украинский язык при разговоре, когда у них спрашивали маршрут к реке Над рекой гостил писатель Василий Стефаник. Он бывал в частном доме супругов Витошинских (известные общественные деятели, внесшие большой вклад в развитие Тернополя) который стоит до сих пор. На кирпичном фасаде постройки даже установлена мемориальная доска.

Дом супругов Витошинских в Тернополе, фото — "Збруч"

Как советские власти "цивилизовали" Рудку и превратили ее и бетонную трубу

Развитие города во времена Австрийской империи заставило власть решать — нужна ли городу еще одна река, причина наводнений, неприятного запаха, грязи. Слово "рыжий" означает ржавое болото и очень подходит для ландшафта Галицкого Подолья, где много железа и вода набирает ржавый цвет.

Чтобы цивилизовать реку по нынешней улице С. Крушельницкой, построили так называемые акведуки — мосты, которых было три или четыре (один из них до сих пор сохранился — по нему проходит железная дорога, ведущая к тернопольскому вокзалу). После постройки железной дороги в 1870 году бывшая река превратилась в канал.

Долго открытый канал на улице Сенкевича (Соломии Крушельницкой) доставлял хлопот горожанам во время ливней — вода подтапливала соседние дома, поэтому советские власти решили закатать ее в бетон. Так Рудка окончательно пропала с карты города — так же, как Лыбидь в Киеве или Полтва во Львове, по бетонным коллекторам проложили улицы и дороги.

Река Рудка сейчас протекает под Крушельницкой улицей в Тернополе. Фото — Ирина Мазуренко, "Телеграф"

Долгое время упоминание о нем оставалось только благодаря потрескавшимся бетонным плитам в парке им. Т. Шевченко, через отверстия которых можно было увидеть воду, текущую к пруду.

Где река Рудка сейчас впадает в Тернопольский пруд сейчас. Фото Ирины Мазуренко, "Телеграф".

Возвращение из небытия: почему водоем решили вызволить из-под бетона

Лишь после сильного дождя в коллекторе можно увидеть воду. Здесь ищет свою добычу с десяток уток – жителей Тернопольского пруда. Фото — Ирина Мазуренко, "Телеграф".

В 2020 году в Тернополе местные власти решили провести масштабные работы по реконструкции дождевого коллектора в парке имени Тараса Шевченко. Впервые после начала реконструкции русло реки Рудка, выполняющей роль дождевого коллектора, наполнилось водой.

Реку Рудку вывели из-под земли, и теперь она течет в Тернопольский пруд.

Решения объясняли необходимостью спасти Тернополь от многочисленных подтоплений — ведь нижние части города (именно те, куда раньше текла Рудка), превращались в настоящую Венецию после любого ливня.

Как топило Тернополь — видео 2018 года

Часть бетонных плит сняли и открыли реку мира. От русла реки остался канал, который выходит "на свободу" в начале парка, и ведет к пруду.

Место выхода Рудки из-под земли, фото – Ирина Мазуренко, "Телеграф".

Несмотря на частичное восстановление русла реки и власти улучшить дренажную систему города, проблема подтоплений, может, и не так остра, но все равно актуальна.

Русло реки построили в небольшой коллектор, фото — Ирина Мазуренко, "Телеграф"

Сегодня только название улицы "За Рудкой" и ее небольшая часть, которую можно увидеть в парке возле Тернопольского пруда, напоминает о существовании реки, которая была свидетелем всей истории Тернополя от австрийских времен до настоящего времени.

Сейчас река Рудка протекает только по территории парка им. Т. Г. Шевченко — фото Ирины Мазуренко, "Телеграф"

