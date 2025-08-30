После "Мрии" остался "Руслан": легендарный АН-124 в авиации Украины (фото, видео)

Этим самолетом перевозили целые яхты.

В День авиации невозможно не вспомнить об украинской "Мечте", которая поражала весь мир. После уничтожения россиянами легендарного самолета, Украине все же есть чем похвастаться — еще до появления "Мечты" рекордсменом был АН-124 "Руслан". Он второй в мире по грузоподъемности после Boeing 747-8 и первый среди военных транспортников.

Он взлетел в небо 24 декабря 1982 возле Киева. "Руслан" установил статус самого большого самолета мира, лишив этого титула американский C-5 Galaxy. "Руслан способен перевезти до 150 тонн груза, однако это не предел его возможностей".

В 1985 году самолет установил 21 мировой рекорд, в том числе поднял груз весом 171 219 кг на высоту более 10 км. В 1987-м "Руслан" установил рекорд дальности полета по замкнутому маршруту — более 20 тысяч километров.

АН-124 – не просто грузовик в небе. Это настоящий гигант украинского авиастроения, перевозивший локомотивы, яхты, фюзеляжи самолетов, ракеты Ariane, модули для МКС, саркофаги с мумиями, а иногда даже цирковые или зоопарковые слоны. Для животных создавались специальные условия: вентиляция, контроль температуры, корм и сопровождение ветеринаров.

В АЭ-124 грузят яхту

Уникальные технические решения делают АН-124 особым: двухпалубный фюзеляж с герметизацией палуб, две грузовые рампы для сквозного проезда техники, супертолстое крыло с улучшенными аэродинамическими характеристиками, высокоресурсное шасси с приседаниями и собственная команда механиков на борту. Самолет стал символом украинского авиастроения, последним творением под руководством конструктора Олега Антонова.

Ранее авиакомпания "Антонов" базировалась в аэропорту Гостомель под Киевом, но с началом полномасштабного вторжения России главную операционную базу перенесли в аэропорт Лейпциг/Галле, где сейчас базируются украинские "Русланы".

Ранее "Телеграф" рассказывал о планах запустить снова аэропорты в Украине. Потенциально это могло быть "Львов", но есть проблемы со страхованием.