Дети за этими велосипедами просто тряслись. Что сейчас с легендарным мотозаводом, дарившим мечты (фото, видео)

"Телеграф" рассказывает историю завода, о продукции которого в свое время мечтали и взрослые, и дети

"Электрон" не был единственным предприятием Львова, о котором знал весь Советский Союз. Львовский мотозавод тоже принадлежал к легендарным гигантам, чья продукция расходилась миллионными тиражами по всем республикам. Велосипед в то время был настоящей мечтой каждого ребенка в СССР, но далеко не у каждой семьи он был.

На эти двухколесные сокровища собирали деньги месяцами, стояли в очередях много месяцев, а затем берегли как зеницу ока. "Телеграф" рассказывает об истории культовых велосипедов Тиса и судьбе легендарного Львовского мотозавода, который от производства подков дошел до выпуска 300 тысяч мопедов в год, но в конце концов не смог пережить экономические потрясения начала независимости.

От подков к велосипедам: невероятная трансформация

История началась еще в 1916 году, когда во Львове открыли завод "Металл". Тогда предприятие выпускало совсем другую продукцию – пилорамы, гайки, болты, трубы и обычные подковы. В 1930-х годах освоили производство повозок — по 12 штук ежедневно. Такова была скромная начальная продукция будущего великана советской мотоиндустрии.

Настоящая трансформация началась только в 1951 году. Завод освоил выпуск веялок и транспортеров, а в 1958-м – автоскамеек и прицепов. Но самые кардинальные изменения ждали впереди. В 1960 году предприятие полностью перепрофилировалось на выпуск велосипедов и легкой мототехники.

В цехах завода, теперь называвшегося Львовский завод мотовелосипедов, установили оборудование с Харьковского велосипедного завода. Начали выпускать мотовелосипеды В-902 со вспомогательным двухтактным двигателем Д-4 мощностью всего 1 лошадиная сила. Объем цилиндра составил всего 45 кубических сантиметров.

Мотовелосипеды В-902.

В 1961-1962 годах конструкторское бюро завода создало принципиально новую модель — мотовелосипед МВ-042 "Львовянка". Серийный выпуск начался в 1963 году. Это была революционная машина, которая хоть и называлась мотовелосипедом, но фактически уже была настоящим мопедом.

Мотовелосипед "Львовянка"

"Львовянка" получила специальную несущую раму из штампованных профилей, глубокие крылья, телескопическую переднюю вилку и маятниковую заднюю подвеску. По техническим характеристикам она значительно опережала время и послужила основой для будущих успехов завода.

Золотые сутки: "Верховина" и "Карпаты" покоряют СССР

В 1968 году предприятие переименовали в Львовский мотозавод и разработали первый настоящий мопед — МВ-043. Он отличался двигателем Ш-51К объемом почти 50 кубов и мощностью 2 лошадиные силы. Двигатель работал в блоке с двухступенчатой коробкой передач с ручным переключением.

Интересно, что двигатели производил литовский завод "Вайрас" в Шяуляе. Именно с этими моторами Львовский мотозавод выпускал свои самые известные в СССР мопеды "Верховину" и "Карпаты". Подготовка к серийному производству началась во второй половине 1960-х годов.

Тогда сформировали характерный дизайн с округлой внешностью нового мопеда МП-054 "Верховина". Этот внешний вид с небольшими изменениями сохранился до конца производства. Главная концепция машины тоже оставалась неизменной: телескопическая передняя вилка, задняя маятниковая подвеска, 50-кубовый двухтактный двухскоростной двигатель со вспомогательным педальным приводом.

Мопед львовского производства Верховина 5

Миллионы мопедов: пик славы завода

В 1970 году начался серийный выпуск "Верховины-3". Затем ее сменила несколько усовершенствованная "Верховина-4", а позже — "Верховина-5". Известность львовских мопедов росла с каждым годом. В 1978 году завод изготовил двухмиллионный мопед – это была настоящая веха в истории предприятия.

Эмблемы Львовского завода постоянно менялись

В начале 1980-х годов выпуск достиг своего абсолютного максимума – до 300 тысяч машин ежегодно. Львовские мопеды расходились по всему Советскому Союзу, их экспортировали в страны Восточной Европы, на Кубу, в Южную Америку. Завод стал единственным предприятием в Украине, которое серийно выпускало мотовелопродукцию.

Но по количеству начало страдать качество. Модельный ряд почти не обновлялся, а двигатели литовского завода "Вайрас" отличались очень низким качеством. Из-за этого спрос на производимые во Львове мопеды резко упал, и на заводе разразился кризис перепроизводства.

"Тиса" и другие: велосипеды от мотогиганта

Параллельно с мопедами завод выпускал велосипеды разных классов. Велопроизводство, с которого начинал свою деятельность завод в конце 1940-х, давно отошло на второй план, но полностью не прекращалось. В 1980-90-е годы Львовский мотозавод производил детские и подростковые велосипеды нескольких моделей и модификаций.

Самой известной среди них стала "Тиса-2" — подростковый велосипед модели 172-151, выпускавшийся с 1988 по 1994 год. Эта модель отличалась необычным дизайном среди других советских велосипедов своего класса.

Тиса-2 велосипед

По многим элементам она была унифицирована с моделью 172-121 "Эврика-2", появившейся в начале 1980-х, но значительно проще.

"Тиса-2" имела сварную раму из труб круглого и овального сечения, переднюю вилку с двумя штампованными траверсами, имитирующими мотоциклетную. Колеса диаметром 20 дюймов комплектовались алюминиевыми ободами. Тормоза были ручными ободными, с приводом тросами. Для подросткового велосипеда вес был слишком большим — 14,5 килограмма.

Тиса-2 – мечта миллионов подростков времен СССР

"Мне как раз 12 было, когда мы с отцом поехали во Львов, чтобы купить мне велосипед. О мопеде я тогда даже не мечтал, а вот "Тиса" — это было что-то! Помню, как я ее берег, как только не ухаживал, и ребятам во дворе давал кататься только после обещания, что они не упадут и не поцарапают его. Тогда иметь такой велосипед означало быть очень крутым", — вспоминает читатель "Телеграфа" Андрей.

Попытки спасения и финальное крушение

В 1981 году приступили к выпуску "Верховины-7", оснащенной двигателем Ш-62 без вспомогательного педального привода. Через год появился новый мопед "Карпаты" с двигателем В50М, а в 1986 году — "Карпаты-2", который оставался главной продукцией предприятия вплоть до его закрытия.

Однако в последние годы перед независимостью завод быстро сократил темпы производства. В 1988 году Львовский мотозавод выпустил 123 тысяч мопедов, в следующем году их количество возросло до 139 тысяч, а в 1990 году снова снизилось до 133 тысяч. За первое полугодие 1991 года завод изготовил всего 63 тысячи мопедов, и в дальнейшем объемы производства только снижались.

Финал без фанфар: как "сгорел" Львовский мотозавод

С 1994 года предприятие работало как открытое акционерное общество "Львовский мотозавод". В 90-х годах завод состоял из шести дочерних предприятий, организованных по отдельным направлениям хозяйственной деятельности. Они выпускали продукты народного потребления непродовольственной группы.

За последние годы существования освоили и выпустили новую экипажную часть мопеда "Львов", велосипеды двух видов для взрослых и детей, комплектующие узлы к мопедам и велосипедам. На заводе внедрили технологию изготовления тонкостенных металлических труб и прогрессивную окраску порошковыми эмалями на базе импортного оборудования.

Кроме выпуска мотовелотехники организовали производство сельскохозяйственной техники для владельцев, инструментов для нужд АПК, широкого ассортимента продукции пищевой переработки, школьного оборудования для учебных заведений. Но все эти попытки диверсификации не спасли предприятие от краха.

В 1998 году Львовский мотозавод прекратил свое существование. Так завершилась история предприятия, которое за 82 года своего существования прошло путь от производителя подков к одной из крупнейших мотовелофабрик Советского Союза. Вместе с заводом исчезли с производства и культовые велосипеды Тиса, мопеды Верховина и Карпаты, о которых так мечтали миллионы советских детей и подростков, и сейчас их найти можно только в запыленных гаражах или подвалах, или на аукционе.

Сейчас последнее здание Львовского мотозавода готовятся продать.

