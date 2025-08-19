Сюда ехали на работу со всего СССР, а продукцию поставляли даже в ОАЭ: история уничтожения легендарного завода в Украине

"Телеграф" рассказывает, как легенда советской промышленности превратилась в руину.

Когда-то этот завод был настоящей легендой Тернополя. Здесь работал почти каждый третий житель города, а на работу приезжали люди из многих союзных республик. Еще несколько десятков лет назад продукцию "ХБК" — так в народе называли этот завод — отправляли по всему Советскому Союзу, а сейчас от бывшего гиганта остались только воспоминания и дело о банкротстве.

"Текстерно" — так теперь называют то, что раньше было крупнейшим текстильным предприятием Западной Украины. Завод, который народ прозвал "ХБК" (с российского хлопчато-бумажный комбинат), погрузился в глубокий кризис и на пути официального признания банкротом. "Телеграф" рассказывает, что осталось от бывшего "города в городе".

На территорию бывшего завода попасть несложно, потому что она не охраняется.

Территория бывшего ХБК огромна, однако вся заброшена. Она заросла растительностью, а в большинстве помещений гуляет ветер.

Главный вход в "Текстерно"

За площадью за входом в "Текстерно" никто не ухаживает. Трава поросла между асфальтом.

Так выглядит одно из помещений завода сейчас

Многие окна построек, где когда-то были цеха производства, выбиты. От остатков былой славы осталась только мозаика.

Как все начиналось: от первой нитки до текстильной империи

История Тернопольского хлопкового комбината

История Тернопольского хлопкового комбината началась в 1965 году. Именно тогда советские власти решили строить в Тернополе мощное текстильное предприятие из-за нехватки тканей в СССР.

Первые прядильные станки заработали в 1967 году. Через два года, в 1969 году, заработали первые ткацкие станки. К 1970 г. на заводе установили еще 1200 ткацких станков.

Официально предприятие называлось "Тернопольский хлопковый комбинат имени 60-летия Великой Октябрьской социалистической революции". Название было длинным, поэтому люди быстро сократили его до "ХБК". Фотографии, сделанные на территории Тернопольского хлопкового комбината в начале 70-х годов, опубликовал в Facebook Виктор Мадри.

Тернополяне на заводе ХСК

Золотое время: когда завод кормил чуть ли не половину города

К 1982 году комбинат стал настоящим городком в городе. Здесь работали почти 13 тысяч человек в три смены. Общая площадь заводского комплекса достигала 220 тысяч квадратных метров.

Предприятие производило 155 миллионов квадратных метров ткани в год. Это делало его одним из трех крупнейших текстильных заводов РСФСР наряду с Херсонским и Донецким комбинатами.

Завод выпускал хлопчатобумажную пряжу и разные виды тканей: меткаль, бязь, ситец, сатин, репс. Часть продукции отправляли даже на Олимпиаду-1980 в Москве, хотя поставки были налажены даже в ОАЭ.

В 80-е завод кормил чуть ли не половину города

"ХБК" снабжал работников всем необходимым. На территории работали дома культуры, ансамбль бального танца "Мальвы", детский сад и детская комната.

Завод имел собственную поликлинику, профилакторий, магазин и кафетерий. Для сотрудников выстроили около 15 общежитий, часть из которых позже переоборудовали под семейные.

Предприятие полностью снабжало жильем своих работников. Многие из этих общежитий функционируют до сих пор, там и дальше живут бывшие работники.

Крах после распада: когда кончилась советская сказка

Наибольший ущерб завод понес после распада СССР. Сырье и оборудование раньше поступали со всего Союза, а готовую продукцию отправляли преимущественно в Россию.

Из-за приватизации и разрыва экономических связей предприятие оказалось без стабильных рынков сбыта. Число работников постепенно сокращалось с 13 тысяч до нескольких сотен.

В 2005 году владельцы попытались спасти ситуацию. Провела полную реконструкцию и техническое перевооружение современным европейским оборудованием.

Последняя попытка

После модернизации "Текстерно" производило 9 миллионов квадратных метров ежемесячно экологически чистой хлопковой ткани. Пряжа предприятия получила международный сертификат качества Belcoro.

Продукция полностью отвечала европейским стандартам. Завод выпускал ткани с разными видами отделки, в частности для детской одежды.

Однако даже модернизация не смогла спасти предприятие от финансовых проблем. Конкуренция с азиатскими производителями и экономические кризисы завершили дело, и сейчас завод постепенно превращается в руину.

По состоянию на август 2025 против "Текстерно" все еще возбуждено дело о банкротстве с процедурой санации, однако дело остается без хода уже несколько лет. Статус юридического лица в Едином государственном реестре также указывает на банкротство. Сейчас часть помещений завода в аренде, однако большинство из них пустуют.

От бывшего гиганта, дававшего работу трети города, остались только здания и воспоминания бывших работников. Так завершилась история предприятия, которое несколько десятков лет было сердцем экономической жизни города.

Ранее "Телеграф" рассказывал о другом тернопольском заводе — фарфоровом. Посуду из его фарфора коллекционировали даже президенты.