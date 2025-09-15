Не лише у Львові та Києві є підземні річки. Що зараз з легендарною Рудкою, яка стала жертвою радянського "прогресу"

"Телеграф" розповідає, що зараз з річкою Рудкою, яка повторила долю Полтви у Львові та Либеді у Києві

Мало хто знає, що під ногами тернополян ще за польських часів та досі тече справжня річка. Вона старша за саме місто, нею милувались поети, через неї проходили мости, а місцеві жителі з гордістю розповідали про неї гостям.

"Телеграф" розповідає, чому радянській владі настільки заважала річка, яка могла б стати окрасою центру міста, та чому її вирішили закатати в бетон.

Рудка — річка, яка бачила, як народжувався Тернопіль

Місце, де протікала річка Рудка - сучасна вулиця Крушельницької

Річка Рудка — це не просто водойма, а справжній свідок історії. Вона з'явилася задовго до того, як на березі Серету виникло місто Тернопіль. Брала початок у східній частині міста з джерела, яке природно виникло в долині сучасного парку Національного Відродження. Звідти чиста вода стікала з схилів навколишньої місцевості, але в низині змішувалась з болотистими потоками і ставала каламутною, рудою — звідси й назва.

Далі Рудка текла долиною практично через половину сучасного Тернополя, наповнювалася за рахунок дощових вод сучасних мікрорайонів "Сонячний", "Східний" та "Старий парк". Тоді, підживлена джерелами та дощами, добігала до ставу — саме там, де зараз проходить вулиця Соломії Крушельницької. Там посеред вулиці був дерев'яний місточок, через який з Заруддя можна було перейти до історичного центру міста. У став річка впадала двома рукавами.

Як поляки намагались знищити Заруддя

Напрям проходження річки Рудки на сучасній карті Тернополя і топоніми, що походять від її назви

Саме через існування річки мікрорайон називався Заруддям (розташовувався на північ від річки Рудка). Полякам вдалося назву "Заруддя" змінити на офіційну "Nowy Świat", і ця назва залишилась у радянській та сучасній українській термінології — мікрорайон тепер називається "Новий світ", хоча його частина на карті тепер позначена як Заруддя.

Тут і досі збереглась вулиця За Рудкою, яка за поляків називалась Крашевського, а за "совєтів" — Крупської. Після здобуття незалежності їй повернули історичну назву.

У часи польського поневолення кожен тернополянин міг пояснити, як пройти до річки Рудки. Вона навіть викликала деякі піднесення національного духу, бо назва ніяк не перекладалась на польську мову, значить — була питомо українською. Є свідчення, що представники нацменшин — євреї, вірмени, поляки — навіть могли перейти на українську мову при розмові, коли в них запитували маршрут до річки Над рікою гостював письменник Василь Стефаник. Він бував у приватному будинку подружжя Вітошинських (відомі громадські діячі, які зробили великий внесок у розвиток Тернополя) який стоїть і досі. На цегляному фасаді споруди навіть встановлена меморіальна дошка.

Будинок подружжя Вітошинських у Тернополі, фото - "Збруч"

Як радянська влада "цивілізувала" Рудку і перетворила її і бетонну трубу

Розвиток міста в часи Австрійської імперії змусив владу вирішувати — чи потрібна місту ще одна річка, яка була причиною повеней, неприємного запаху, бруду. Слово "рудка" означає іржаве болото і дуже підходить для ландшафту Галицького Поділля, де багато заліза і вода набирає іржавого кольору.

Щоб цивілізувати річку по теперішній вулиці С. Крушельницької, спорудили так звані акведуки — мости, яких було три чи чотири (один з них зберігся досі — ним проходить залізниця, яка веде до тернопільського вокзалу). Після спорудження залізниці у 1870 році колишня річка перетворилася на канал.

Довго відкритий канал на вулиці Сенкевича (Соломії Крушельницької) завдавав клопотів містянам під час злив — вода підтоплювала сусідні будинки, тому уже радянська влада вирішила закатати її в бетон. Так Рудка остаточно пропала з карти міста — так само як Либідь у Києві, чи Полтва у Львові, зверху по бетонних колекторах проклали вулиці і дороги.

Річка Рудка зараз протікає під вулицею Крушельницької у Тернополі. Фото - Ірина Мазуренко, "Телеграф"

Тривалий час згадка про неї залишалась лише завдяки потрісканим бетонним плитам у парку ім. Т. Шевченка, через отвори яких можна було побачити воду, що текла до ставу.

Де річка Рудка зараз впадає у Тернопільський став зараз. Фото Ірини Мазуренко, "Телеграф".

Повернення з небуття: чому водойму вирішили визволити з-під бетону

Лише після сильного дощу у колекторі можна побачити воду. Тут шукає свою здобич з десяток качок - мешканців Тернопільського ставу. Фото - Ірина Мазуренко, "Телеграф".

У 2020 році в Тернополі місцева влада вирішила провести масштабні роботи з реконструкції дощового колектора у парку імені Тараса Шевченка. Вперше після початку реконструкції русло річки Рудка, яка виконує роль дощового колектора, наповнилось водою.

Річку Рудку вивели з-під землі, і тепер вона тече у Тернопільський став

Рішення пояснювали необхідністю врятувати Тернопіль від численних підтоплень — адже низовинні частини міста (саме ті, кудою раніше текла Рудка), перетворювались на справжню Венецію унаслідок будь-якої зливи.

Як топило Тернопіль - відео 2018 року

Частину бетонних плит зняли і відкрили річку світу. Наразі від русла річки залишився канал, який виходить "на волю" на початку парку, і веде до ставу.

Місце виходу Рудки з-під землі, фото - Ірина Мазуренко, "Телеграф".

Попри часткове відновлення русла річки та обіцянки влади покращити дренажну систему міста, проблема підтоплень, може, і не така гостра, але все одно актуальна.

Русло річки звели у невеликий колектор, фото - Ірина Мазуренко, "Телеграф"

Сьогодні лише назва вулиці "За Рудкою" та її невелика частина, яку можна побачити у парку біля Тернопільського ставу, нагадує про існування річки, яка була свідком усієї історії Тернополя — від австрійських часів до сьогодення.

Зараз річка Рудка протікає лише територією парку ім. Т. Г. Шевченка - фото Ірини Мазуренко, "Телеграф"

