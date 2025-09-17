Газировка и бобы под бюджетным ударом: как украинцы будут платить за сладкую жизнь в 2026 году

"Телеграф" узнал подробности амбициозного плана правительства заработать в 2026 году почти 18 миллиардов гривен на новых налогах, и кому это будет в пользу.

Правительство Украины закладывает в бюджет 2026 доходы от введения акциза на сладкие газированные напитки и пошлин на экспорт сои и рапса. От налога на сладкую воду ожидают получить 8,5 миллиарда гривен, а от пошлин на экспорт сои и рапса — 9,3 млрд. грн.

"Телеграф" рассказывает, почему государство вводит новые налоговые нагрузки, кто от этого проигрывает или выиграет, и к подорожанию каких товаров готовиться обычным украинцам.

Прощай, дешевая газировка: государству нужны миллиарды

Газированные напитки подорожают в 2,5 раза

Государственный бюджет на 2026 год предусматривает поступление 8,5 миллиарда гривен от введения акцизного налога на сладкие напитки. Законопроект устанавливает ставку 10 гривен за каждые 25 грамм сахара на литр напитка. По предварительным расчетам экспертов, это может привести к стремительному росту цен на сладкую газировку. К примеру, в банке Coca-Cola объемом 330 мл содержится примерно 35-39 г сахара.

Экономист и координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы Олег Гетман считает это решение оправданным: "Налог на сладкие воды тоже можно сказать, что это нормальный европейский тренд, это тренд на уменьшение потребления именно вредного, рискового для здоровья продукта и, соответственно, привлечения людей к более здоровым продуктам". Об этом он рассказал в комментарии "Телеграфу".

Эксперт подчеркивает, что эта мера имеет двойную цель — пополнить бюджет и улучшить здоровье нации. "Поэтому эти дополнительные миллиарды для бюджета, для здоровья нации оно вроде бы считается полезным. Это европейская история", — объясняет Гетман.

Однако под налог попадают только газированные сладкие напитки, а соки остаются без внимания фискальных органов. На вопрос, почему не облагают налогом производителей соков, где тоже добавляют сахар, Гетман отвечает: "Не во всех соках есть сахар. Некоторые бренды научились делать соки вообще без сахара". Ну и соки считаются менее вредными, потому в этом вопросе нужно подробнее разбираться.

Налог на OLX и другие платформы: как курьеры и водители наконец-то станут легальными

Одним из нововведений бюджета 2026 станет налог на цифровые платформы, который коснется миллионов украинцев. Речь идет о людях, предоставляющих услуги через OLX, Bolt, Glovo и подобные сервисы. Бюджет предусматривает поступление 14 миллиардов гривен от этих источников. Олег Гетман называет это решение давно ожидаемым.

Новая система максимально упростит процедуру уплаты налогов для самозанятых. "Поэтому для них создан этот суперпростой спецрежим для самозанятых, всех работающих с платформами не нужно ничего оформлять, ничего дополнительно сдавать, никакую отчетность", — объясняет экономист.

Ставка налога составит 10% во время войны — 5% налог и 5% военный сбор. После войны останется только 5% налога.

Эксперт говорит, что сейчас такие работники должны платить 23% (18% налог плюс 5% военный сбор), оформлять ФЛП и подавать декларации. Поэтому эта ставка, которая будет применена, вполне либеральна, по мнению Олега Гетмана.

Пошлины на сою и рапс станут золотой жилой, но не для всех

Пошлины на сою и рапс

Президент Украины подписал закон, вводящий 10-процентную пошлину на экспорт сои и рапса. Это решение вызвало острую критику со стороны аграрных ассоциаций, но в бюджете на 2026 уже заложены доходы от этого источника.

Олег Гетман называет введение пошлин "чистой вредной историей": "Это чистая лоббистская, протекционистская история, которая вредит свободному рынку, вредит конкуренции".

По словам эксперта, от пошлин проигрывают фермеры, которые выращивают эти культуры, ведь теперь им приходится продавать продукцию подешевле. "Итак, так работает свободный рынок. Поэтому для них сделали ухудшение значительно", — отмечает Гетман.

В то же время выиграли переработчики, которые в Украине перерабатывают сою и рапс на масло и другие продукты. "Для них это получилась у нас преференция, потому что теперь продукцию несколько выгоднее продавать им, украинским переработчикам, чем экспортировать ее в другие страны в сыром виде", — объясняет экономист.

Эксперт предполагает, что из-за новых ограничений фермеры могут отказаться от выращивания рапса и сои: "Вполне возможно, что в следующем году уменьшатся посевные площади и будет выращиваться культура, на которой нет экспортных пошлин".

"А, возможно, увеличатся черные и серые схемы, и рапсы, соя поедут под видом зерна. Наши изобретательные предприниматели могут все что угодно".

В то же время экономист отмечает, что 10-процентная пошлина "еще не столь много, чтобы прямо значительно искажать конкуренцию", поэтому агропроизводители, вероятно, продолжат балансировать между экспортом и внутренним рынком.

Ранее "Телеграф" также сообщал, что Украине не хватает денег на армию. Фактически, Украина стоит перед дилеммой — либо найти новые внутренние ресурсы и углубить долговую нагрузку, либо убедить союзников дать нам деньги.