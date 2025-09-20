Погибнуть не боятся, а считают честью: как десятки тысяч хасидов снова приехали в Умань (репортаж)

В Умань уже прибыли более 22 тысяч хасидских паломников, которые готовятся к празднованию Рош га-Шана

Ежегодно в начале осени небольшой провинциальный городок Умань Черкасской области превращается в духовный центр для десятков тысяч брацлавских хасидов, прибывающих на празднование Рош га-Шана — иудейского Нового года.

Как в этом году проходит паломничество, поинтересовался "Телеграф".

"Вчера мой автомобиль в центре города остановила полиция. Сказали, что у меня слишком тонированное стекло. Поинтересовались, кто находится в салоне, заглянули в багажник. Мне скрывать нечего – смело показала все. На замечание о слишком тонированном стекле отшутилась, что это "для сохранения семьи, чтобы никто не заметил меня с любовником", — рассказывает жительница Умани Алла.

Как выглядят улицы Умани сейчас

Хасидов на улицах Умани очень много

Рынок с хасидами в Умани

С середины сентября город Умань фактически перекрыт – полиция, Нацгвардия, спасатели дежурят на въездах и выездах из города. Правоохранители осматривают как автобусы с паломниками, так и местных жителей. Также на блок-постах присутствуют представители местного РТЦК, которые интересуются документами мужчин и проверяют, не в розыске ли.

Именно в Умани похоронен Рабби Нахман из Брацлава – основатель брацлавского хасидизма. Могила Цадика – одна из самых уважаемых святынь хасидов, место ежегодных массовых паломничеств. Уже не первый год украинцы и пресса задают логический вопрос – почему нужно создавать прецедент по скоплению хасидов в Умани во время войны и не вывезти за это прах Цадика к тому же Израилю? Однако сами хасиды отмечают, что они поклоняются не праху, а духу. Сам Цадик говорил, что его дух будет здесь, вместе с убитыми евреями в Уманщине.

Хасидам продают горячие напитки в Умани

Хасиды приезжают в Умань из разных стран

В 2025 году Рош га-Шана, объединяющий давние традиции с реалиями современной Украины, демонстрирует несгибаемость веры паломников. Ведь, несмотря на войну, постоянные тревоги и тяжелую ситуацию, в Умани прибывают паломники.

Улицы города наполняются звуками молитв, а атмосфера – глубоким символизмом. Верующие трубят в шофар, едят яблоки с медом, желая сладкого года, и проводят обряд ташлих, символически смывая грехи в миквах и водохранилищах. Центром празднования является могила рабби Нахмана из Брацлава, который завещал посещать его погребения именно в эти дни, обещая духовное очищение каждому, кто исполнит это завещание.

К гостям с пейсами (два закрученных локона по волосам по бокам головы у мужчин – прим. авт.) местные жители уже привыкли. У паломников довольно причудливые обряды и традиция, даже поведение. Так, во время праздника им нельзя смотреть на женщин, нельзя касаться выключателей, кнопок, смотреть телевизор, включать бытовую технику и т.д. Паломники обычно поселяются вблизи могилы Цадика и синагоги — это микрорайон бывшей улицы Пушкина, которую уже переименовали в Туристическую улицу. Однако встретить хасидов можно по всему городу – они ходят в местные супермаркеты и на местный рынок, бывают в общественных местах, создавая толпу.

Улицы Умани заполонили хасиды

Специальные точки с горячими напитками для хасидов

В районе паломничества цены слишком высоки – хот-дог может стоить до 5 долларов, а кофе – 2-3 доллара. Стоимость кипы – традиционного головного убора может достигать и 30 долларов. Однако паломники в курсе, что всего в полукилометре есть супермаркеты "АТБ", "Сільпо" и местный рынок — там религиозной атрибутики нет, зато продукты, вещи, постельное белье, вещи первого потребления можно купить по стандартным ценам.

Кипы, которые продают хасидам

Украшения, которые продают в Умани хасидам

Цены на жилье зависят от условий и удаленности могилы и синагоги. Самые бедные могут платить 100-200 долларов в сутки за хостел с нехитрыми завтраками. Кто-то может заплатить по 1-2 тысячи долларов в сутки в престижном месте.

Местные жители нанимаются на кухни и на уборку.

"В этом году пошла на работу в небольшую гостиницу, рассчитанную на 100 паломников. Сначала сентября мы там убирали, красили помещение, сейчас работаем на кухне. Оплата – 100 гривен в час. Работаем по 10-12 часов в сутки. Планирую заработать, рассчитаться за коммунальные услуги хоть немного", — говорит Ирина Николаевна.

По мнению иудеев, в Умани на могиле цадика Нахмана необходимо побывать хотя бы раз в своей жизни. Считается, что если встретить Еврейский новый год у места захоронения праведника, то следующий год будет очень счастливым.

Хасиды в Умани

Некоторые заведения в Умани обслуживают только мужчин-хасидов

Авто медиков в Умани во время паломничества хасидов

Войны паломники не боятся

"Мы всю жизнь живем в условиях войны – говорит хасид Давид из Израиля. – Понимаем украинцев, для которых это необычно. Мы поддерживаем Украину, донатим на ВСУ, наша община не отказывает в помощи вашей стране. Зато мы просто хотим приехать в Украину и отпраздновать Новый год. Тревог не боимся, верим в наше ПВО."

Местный таксист Владимир говорит, что вчера возил по городу хасидского религиозного служителя. Тот заметил, что для него было бы честью погибнуть у могилы Цадика.

Празднование Рош га-Шана в этом году начнется вечером 22 сентября и продлится до вечера 24 сентября, после чего паломники начнут разъезжаться по всему миру.

По состоянию на 19 сентября, по информации Объединенной еврейской общины Украины, в Умань уже прибыли более 22 тысяч хасидских паломников, которые готовятся к празднованию Рош га-Шана. С наступлением вечера в этот же день, в связи с началом Шабата, ожидается существенное уменьшение потока прибывших, ведь традиционно в этот период хасиды воздерживаются от путешествий. В то же время, уже с вечера 20 сентября, после завершения Шабата, прогнозируется финальный наплыв паломников, которые будут стремиться успеть до начала празднований.

По данным пресс-службы Черкасской областной военной администрации, больше всего гостей приезжает из Израиля, США, Канады, Великобритании и Франции. В администрации отмечают, что ожидают не меньшее количество хасидов, чем в предыдущем году, когда в город прибыло около 30 тысяч паломников.

По информации пресс-секретаря Главного управления Национальной полиции в Черкасской области Зои Вовк, пока не зафиксировано никаких правонарушений со стороны паломников. В то же время, полиция и спасательные службы продолжают работать в усиленном режиме, обеспечивая порядок и безопасность во время празднований.

Традиционно, правопорядок в районе паломничества обеспечивает сводный полицейский отряд, Национальная гвардия, дежурят медики и спасатели, развернут Координационный штаб. В помощь украинским копам прибыли израильские полицейские.

Хасиды на рынке в Умани

Хасиды приезжали в Умань с детьми

Городские власти Умани выделили 1,8 миллиона гривен на санитарную охрану территории, где находятся хасиды, с целью поддержания должного уровня гигиены и предотвращения распространения инфекционных заболеваний. С этого года в городе заработала новая система уплаты туристического сбора. Она позволит получать прибыль в бюджет города в течение всего года, а не только на период Рош га-Шана, как было раньше.

Уманский городской совет сообщил о запрете продажи алкоголя и пиротехники, а также о контроле транспорта на въездах в город. Во время воздушных тревог паломники обязаны немедленно направляться к укрытиям.

Уманское районное управление полиции в ответе на запрос журналистов сообщило, что к охране общественного порядка привлечены несколько тысяч правоохранителей, медиков и спасателей. Полиция фокусируется на обеспечении порядка и профилактике правонарушений, а вопросы безопасности координируются военным командованием и СБУ. Организация укрытий входит в компетенцию ГСЧС, а решение о регулировании количества паломников принимается на уровне Кабинета Министров.

Представитель МИД Израиля Орен Марморштейн заявил, что нет никаких изменений в политике Украины относительно допуска паломников в Умань.

Ежегодное паломничество хасидов – это не только религиозное событие, но и экономический стимул для города. Для многих местных жителей это главный заработок в год: они сдают жилье в аренду, открывают временные кафе с кошерной едой, занимаются торговлей и перевозками. В этот период город получает значительные поступления в бюджет. Приезд такого количества людей — это серьезный логистический вызов. Инфраструктура города испытывает огромную нагрузку, коммунальные службы работают в усиленном режиме, возникают проблемы с вывозом мусора и пробками на дорогах. Эксперты обращают внимание на кадровые и ресурсные ограничения, ведь привлечение тысяч служащих в тылу — это вызов для ведущей войну страны.