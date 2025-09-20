Загинути не бояться, а вважають за честь: як десятки тисяч хасидів знову приїхали до Умані (репортаж)

До Умані вже прибули понад 22 тисячі хасидських паломників, які готуються до святкування Рош га-Шана

Щороку на початку осені невелике провінційне містечко Умань, що на Черкащині, перетворюється на духовний центр для десятків тисяч брацлавських хасидів, які прибувають на святкування Рош га-Шана — юдейського Нового року.

Як цього року проходить паломництво, поцікавився "Телеграф".

"Вчора мій автомобіль в центрі міста зупинила поліція. Сказали, що в мене занадто тоноване скло. Поцікавилися, хто знаходиться в салоні, зазирнули в багажник. Мені приховувати нічого – сміливо показала все. На зауваження про занадто тоноване скло віджартувалась, що то "для збереження родини, аби ніхто не помітив мене з коханцем", — розказує уманчанка Алла.

Як виглядають вулиці Умані зараз

Хасидів на вулицях Умані дуже багато

Ринок з хасидами в Умані

З середини вересня місто Умань фактично перекрите – поліція, Нацгвардія, рятувальники чергують на в’їздах та виїздах з міста. Правоохоронці оглядають, як автобуси з паломниками, так і місцевих мешканців. Також на блок-постах присутні представники місцевого РТЦК, які цікавляться документами чоловіків та перевіряють, чи не в розшуку ті.

Саме в Умані похований Раббі Нахман з Брацлава - засновник брацлавського хасидизму. Могила Цадика — одна з найшановніших святинь хасидів, місце щорічних масових паломництв. Вже не перший рік українці та й преса ставлять логічне питання – чому потрібно створювати прецедент зі скупчення хасидів в Умані під час війни і не вивезти натомість прах Цадика до того ж Ізраїлю? Проте самі хасиди зауважують, що вони поклоняються не праху, а духу. А сам Цадик говорив, що його дух буде тут, разом з убитими євреями на Уманщині.

Хасидам продають гарячі напої в Умані

Хасиди приїзжають в Умань з різних країн

У 2025 році Рош га-Шана, що поєднує давні традиції з реаліями сучасної України, вкотре демонструє незламність віри прочан. Адже не дивлячись на війну, постійні тривоги та важку безпекову ситуацію, до Умані прибувають паломники.

Вулиці міста наповнюються звуками молитов, а атмосфера — глибоким символізмом. Віряни сурмлять у шофар, їдять яблука з медом, бажаючи солодкого року, та проводять обряд "ташліх", символічно змиваючи гріхи у міквах та водоймищах. Центром святкування є могила раббі Нахмана із Брацлава, який заповідав відвідувати його поховання саме в ці дні, обіцяючи духовне очищення кожному, хто виконає цей заповіт.

До гостей з пейсами (два закручених локони з волосся з боків голови у чоловіків – прим. авт.) місцеві мешканці вже звикли. У паломників досить чудернацькі обряди та традиція, навіть поведінка. Так, під час свята їм не можна дивитися на жінок, не можна торкатися вимикачів, кнопок, дивитися телевізор, вмикати побутову техніку тощо. Прочани зазвичай оселяються поблизу могили Цадика та синагоги — це мікрорайон колишньої вулиці Пушкіна, яку вже перейменували на вулицю Туристичну. Проте зустріти хасидів можна по всьому місту – вони ходять до місцевих супермаркетів та на місцевий ринок, бувають у громадських місцях, створюючи натовп.

Вулиці Умані заполонили хасиди

Спеціальні точки з гарячими напоями для хасидів

У районі паломництва ціни зависокі – хот-дог може коштувати до 5 доларів, а кава – 2-3 долари. Вартість кіпи – традиційного головного убору може сягати і 30 доларів. Проте паломники в курсі, що всього за пів кілометра є супермаркети "АТБ", "Сільпо" та місцевий ринок – там релігійної атрибутики немає, зате продукти, речі, постільна білизна, речі першого вжитку можна купити за стандартними цінами.

Кіпи, які продають хасидам

Прикраси, які продають в Умані хасидам

Ціни на житло залежать від умов та віддаленості від могили та синагоги. Найбідніші можуть сплачувати 100-200 доларів на добу за хостел з нехитрими сніданками. Хтось може заплатити по 1-2 тисячі доларів за добу в престижному місці.

Місцеві мешканці наймаються на кухні та на прибирання.

"Цього року пішла на роботу в невеликий готель, розрахований на 100 паломників. Спочатку вересня ми там прибирали, фарбували приміщення, зараз працюємо на кухні. Оплата – 100 гривень на годину. Робимо по 10-12 годин на добу. Планую заробити, розрахуватися за комунальні послуги хоч трохи", — каже пенсіонерка Ірина Миколаївна.

На думку іудеїв, в Умані, на могилі цадика Нахмана необхідно побувати хоча б раз у своєму житті. Вважається, що якщо зустріти Єврейський новий рік біля місця поховання праведника, то наступний рік буде дуже щасливим.

Хасиди в Умані

Деякі заклади в Умані обслуговують лише чоловіків-хасидів

Авто медиків в Умані під час паломництва хасидів

Війни паломники не бояться

"Ми все життя живемо в умовах війни – каже хасид Давид з Ізраїлю. – Розуміємо українців, для яких це незвично. Ми підтримуємо Україну, донатимо на ЗСУ, наша община не відмовляє в допомозі вашій країні. Натомість ми просто хочемо приїхати до України та відсвяткувати Новий рік. Тривог не боїмося, віримо в вашу ППО".

Місцевий таксист Володимир каже, що вчора возив містом хасидського релігійного служителя. Той відмітив, що для нього було б честю загинути поблизу могили Цадика.

Святкування Рош га-Шана цього року розпочнеться увечері 22 вересня і триватиме до вечора 24 вересня, після чого паломники почнуть роз’їжджатися по всьому світу.

Станом на 19 вересня, за інформацією Об'єднаної єврейської общини України, до Умані вже прибули понад 22 тисячі хасидських паломників, які готуються до святкування Рош га-Шана. З настанням вечора цього ж дня, у зв’язку з початком Шабату, очікується суттєве зменшення потоку прибулих, адже традиційно в цей період хасиди утримуються від подорожей. Водночас уже з вечора 20 вересня, після завершення Шабату, прогнозується фінальний наплив прочан, які прагнутимуть встигнути до початку святкувань.

За даними пресслужби Черкаської обласної військової адміністрації, найбільше гостей приїжджає з Ізраїлю, США, Канади, Великої Британії та Франції. В адміністрації зазначають, що очікують не меншу кількість хасидів, ніж у попередньому році, коли до міста прибуло близько 30 тисяч прочан.

За інформацією речниці Головного управління Національної поліції в Черкаській області Зої Вовк, наразі не зафіксовано жодних правопорушень з боку паломників. Водночас поліція та рятувальні служби продовжують працювати у посиленому режимі, забезпечуючи порядок і безпеку під час святкувань.

Традиційно, правопорядок у районі паломництва забезпечує зведений поліцейський загін, Національна гвардія, чергують медики та рятувальники, розгорнуто Координаційний штаб. На допомогу українським копам прибули ізраїльські поліцейські.

Хасиди на ринку в Умані

Хасиди приїзали в Умань з дітьми

Міська влада Умані виділила 1,8 мільйона гривень на санітарну охорону території, де перебувають хасиди, з метою підтримання належного рівня гігієни та запобігання поширенню інфекційних захворювань. Також з цього року в місті запрацювала нова система сплати туристичного збору. Вона дасть змогу отримувати прибуток у бюджет міста протягом усього року, а не лише на період Рош га-Шана, як було раніше.

Уманська міська рада повідомила про заборону продажу алкоголю та піротехніки, а також про контроль транспорту на в’їздах до міста. Під час повітряних тривог паломники зобов’язані негайно прямувати до укриттів.

Уманське районне управління поліції у відповіді на запит журналістів повідомило, що до охорони громадського порядку залучено кілька тисяч правоохоронців, медиків та рятувальників. Поліція фокусується на забезпеченні порядку та профілактиці правопорушень, а загальні питання безпеки координуються військовим командуванням та СБУ. Організація укриттів належить до компетенції ДСНС, а рішення щодо регулювання кількості паломників приймається на рівні Кабінету Міністрів.

Речник МЗС Ізраїлю Орен Марморштейн заявив, що немає жодних змін у політиці України щодо допуску паломників до Умані.

Щорічне паломництво хасидів — це не лише релігійна подія, а й економічний стимул для міста. Для багатьох місцевих жителів це головний заробіток за рік: вони здають житло в оренду, відкривають тимчасові кафе з кошерною їжею, займаються торгівлею та перевезеннями. У цей період місто отримує значні надходження до бюджету. Водночас приїзд такої кількості людей — це серйозний логістичний виклик. Інфраструктура міста зазнає величезного навантаження, комунальні служби працюють у посиленому режимі, виникають проблеми з вивозом сміття та заторами на дорогах. Експерти звертають увагу на кадрові та ресурсні обмеження, адже залучення тисяч службовців у тилу — це виклик для країни, що веде війну.