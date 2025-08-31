Украина может запретить въезд хасидам: СМИ назвали причины

Еще одна страна поставила условия

Иудейский Новый год хасиды празднуют с 6 по 8 сентября. Каждую осень паломники едут в город Умань, чтобы на могиле своего духовного лидера Рабби Нахмана отпраздновать Рош га-Шана. Однако в этом году их приезд может быть отменен.

Об этом пишет издание Times of Israel. Там отметили, что причиной этого может быть ситуация с безопасностью в Украине.

"Решение запретить паломникам посещать могилу хасидского лидера раввина Нахмана из Бреслова во время праздника Рош Ха-Шана частично связано с запретом массовых собраний, действующим по всей Украине с февраля 2022 года", — пишут журналисты издания, цитируя Maariv

Кроме того, в издании отмечают, что анонимный украинский чиновник сообщил информационному агентству i24, что Киев разочарован отсутствием поддержки со стороны Израиля в условиях угрозы со стороны России и требует, чтобы в случае разрешения на проведение паломничества, как и планировалось, Иерусалим предоставил как финансовую поддержку, так и физическое присутствие полиции на территории.

У Молдовы есть требования

Отдельно сообщалось, что правительство Молдовы также требует от Израиля различных гарантий – исходя из предположения, что посетители действительно прибудут – прежде чем согласиться разрешить хасидским паломникам из Израиля прилететь в Молдову и отправиться в Умань.

Среди требований Израиля – финансирование временного терминала для дополнительных рейсов, перевозящих паломников к месту паломничества и обратно, на сумму восемь миллионов шекелей; присутствие полиции вдоль маршрута и на рейсах; а также финансирование необходимого оборудования для обеспечения безопасности и логистики.

В отчете говорится, что Израиль должен до 3 сентября перечислить молдавскому правительству полную сумму для проведения операции, иначе она не будет разрешена.

Следует отметить, что в предыдущие годы Украина настоятельно рекомендовала паломникам не посещать этот регион из-за проблем с безопасностью, но десятки тысяч людей все равно совершали путешествие, въезжая в Украину через границу с Молдовой.

Ранее "Телеграф" писал, что в Умань на празднование Рош ха-Шана (иудейского Нового года) по состоянию на утро среды, 2 октября 2024 года, прибыло более 30 тысяч хасидов. Город от прибытия паломников тогда ожидал 17 млн грн поступлений в бюджет.