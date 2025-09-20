На табло украинского поезда появился пропороссийский лозунг. В полиции оперативно отреагировали (фото)

Полиция уже начала проверку

В поезде "Укрзализныци" произошел довольно странный инцидент. Ведь на одном из вагонов рейса "Киев-Рахив" на несколько минут на табло появилась надпись "Слава России".

Как сообщила полиция Ивано-Франковской области, уже начата проверка. По данным следствия, инцидент произошел утром 20 сентября в Яремче.

Известно, что в окне поезда с сообщением "Киев — Рахов" на электронном табло появилась надпись "Слава России". Полиция уже изъяла планшетное устройство, программировавшее табло.

Надпись "Слава России" на поезде Киев-Рахов

Копы начали проверку и устанавливают, кто причастен к инциденту. Правоохранители уже внесли сведения в Единый учет. Детали инцидента не сообщаются. Однако есть вероятность того, что это была провокация или неудачная шутка.

Напомним, что в августе Россия уничтожила поезд "Интерсити" во время атаки по Украине. Его стоимость была оценена в 16 миллионов долларов. Кроме того, уже продолжительное время фиксируется усиление атак по инфраструктуре железной дороги. Эта тактика Кремля может преследовать несколько главных целей.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как действовать в поезде или на вокзале УЗ во время российской атаки. К слову, во время атак поезда "Укрзализныци" не прекращают движение, только во время длительной стоянки или ожидания пассажирам следует идти в укрытие.