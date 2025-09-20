На табло українського поїзда зʼявилось пропоросійське гасло. У поліції оперативно відреагували (фото)

Поліція вже почала перевірку

У поїзді Укрзалізниці стався досить дивний інцидент. Адже на одному з вагонів рейсу "Київ-Рахів" на кілька хвилин на табло з'явився напис "Слава Росії".

Як повідомила поліція Івано-Франківської області, вже розпочато перевірку. За даними слідства, інцидент стався вранці 20 вересня у Яремче.

Відомо, що у вікні поїзда зі сполученням "Київ — Рахів" на електронному табло з'явився напис "Слава Росії". Поліція вже вилучила планшетний пристрій, який програмував табло.

Напис "Слава Росії" на поїзді Київ-Рахів

Копи розпочали перевірку та встановлюють, хто причетний до інциденту. Правоохоронці вже внесли відомості до Єдиного обліку. Деталі інциденту не повідомляються. Однак є імовірність того, що це була провокація чи невдалий жарт.

Нагадаємо, що в серпні Росія знищила поїзд "Інтерсіті" під час атаки по Україні. Його вартість оцінили у 16 мільйонів доларів. Окрім того, вже тривалий час фіксується посилення атак по інфраструктурі залізниці. Ця тактика Кремля може переслідувати кілька основних цілей.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як діяти в поїзді чи на вокзалі УЗ під час російської атаки. До слова, піл час атак поїзди Укрзалізниці не припиняють рух, лише під час тривалої стоянки чи очікування пасажирам слід йти в укриття.