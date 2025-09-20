На табло українського поїзда зʼявилось пропоросійське гасло. У поліції оперативно відреагували (фото)
Поліція вже почала перевірку
У поїзді Укрзалізниці стався досить дивний інцидент. Адже на одному з вагонів рейсу "Київ-Рахів" на кілька хвилин на табло з'явився напис "Слава Росії".
Як повідомила поліція Івано-Франківської області, вже розпочато перевірку. За даними слідства, інцидент стався вранці 20 вересня у Яремче.
Відомо, що у вікні поїзда зі сполученням "Київ — Рахів" на електронному табло з'явився напис "Слава Росії". Поліція вже вилучила планшетний пристрій, який програмував табло.
Копи розпочали перевірку та встановлюють, хто причетний до інциденту. Правоохоронці вже внесли відомості до Єдиного обліку. Деталі інциденту не повідомляються. Однак є імовірність того, що це була провокація чи невдалий жарт.
Нагадаємо, що в серпні Росія знищила поїзд "Інтерсіті" під час атаки по Україні. Його вартість оцінили у 16 мільйонів доларів. Окрім того, вже тривалий час фіксується посилення атак по інфраструктурі залізниці. Ця тактика Кремля може переслідувати кілька основних цілей.
Раніше "Телеграф" розповідав про те, як діяти в поїзді чи на вокзалі УЗ під час російської атаки. До слова, піл час атак поїзди Укрзалізниці не припиняють рух, лише під час тривалої стоянки чи очікування пасажирам слід йти в укриття.