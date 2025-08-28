Эти правила могут спасти. Как действовать в поезде или на вокзале УЗ во время российской атаки

Проводники во время тревог и атак действуют в соответствии с регламентом и действующими инструкциями

У "Укрзализныци" есть четкие правила действий во время воздушных тревог и обстрелов, которые могут спасти пассажирам жизни. Учитывая утреннюю атаку по Украине 28 августа и попадание в гражданский пассажирский подвижной состав и парк скоростных поездов "Интерсити+", "Телеграф" напомнит их.

Что делать, если обстрел застал в поезде во время движения

Пассажиры должны оставаться в поезде, в вагонах. Но лучше отодвинуться от окон, что в случае атаки обломки стекла нанесли меньше вреда. Движение поездов во время атаки не останавливается, это создает еще больший риск для движения другого транспорта. В УЗ отмечают, что поезд — это движущаяся цель, в которую сложнее попасть, чем в статическую. У проводника и персонала УЗ есть четкие инструкции действий и во время тревоги, и во время атаки. Они проинформируют пассажиров по необходимости. Высадка из вагона возможна только после полной остановки подвижного состава. Пассажир может перейти в укрытие на ближайшей станции, где остановится поезд, но его не ожидают. Однако УЗ дает возможность воспользоваться тем же билетом еще раз в следующий день.

Если обстрел застал на вокзале

При посадке или длительном ожидании на вокзале пассажирам нужно находиться в укрытии или подземном переходе, если он доступен. Даже если поезда курсируют дальше, ожидание должно происходить именно в безопасном укрытии. Если обстрел происходит непосредственно по вокзалу или поезду, где находится пассажир, возможна его задержка. Проводники заранее проинформируют о необходимости перейти в укрытие. Если из-за тревоги пассажир не успел на поезд, "Укрзализныця" позволяет использовать тот же билет на следующий рейс в том же направлении в течение нескольких часов.

Подчеркивает, что проводники во время тревог и атак действуют в соответствии с регламентом и действующими инструкциями. Они информируют об изменениях пассажиров.

