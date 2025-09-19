Не только стаканы. Проводник рассказал, что пассажиры УЗ пытаются забрать "на память" о поездке

Проводник поделился реалиями своей работы

Пассажиры поездов "Укрзализныци" иногда хотят взять из поезда что-то "на память" о своем путешествии. Чаще всего это стаканы и подстаканники, но не только.

Работник "Укрзализныци" с многолетним стажем, который сейчас является проводником в купейном вагоне, рассказал, что пытаются украсть пассажиры из поездов. Он пояснил, что стоимость украденного из вагона высчитывается из зарплаты проводника. Мужчина добавил, что иногда пассажиры пытаются забрать с собой даже постельное белье. Он рассказал забавную историю на эту тему.

У меня вот бабушка ехала, интересная бабушка, такой божий одуванчик. Я знаю, что я кому выдавал, отмечаю. У меня оно в документации, а прихожу – нет, она не сдает. Соседи показывают те, что в купе — в сумке. Говорю, женщина, простите. Она: а я купила. Говорю: "Извините, вы купили на проезд пользоваться, это разовая услуга, – рассказал проводник

Бабушку удалось убедить в том, что она должна вернуть постель, только когда другие пассажиры подтвердили слова проводника. Однако чаще всего люди пытаются забрать себе не весь комплект, а полотенце из него, рассказал железнодорожник.

Что еще могут украсть, например, из поезда? В основном стаканы, подстаканники пытаются. Ну, это получается на память. Они хотят потом похвастаться, что я ехал, допустим, Одесса-Киев или Львов, потому что у каждой железной дороги свой логотип, — делится железнодорожник

Напомним, ранее УЗ рассказала, что забывают украинцы в поездах. Иногда оставались очень необычные вещи — шлем для кота, кусты голубики, укулеле (небольшой музыкальный инструмент, похожий на гитару), деревянный меч и даже портмоне с фото Степана Бандеры.