"Если Украина выйдет из этого..." Келлог поделился прогнозом завершения войны (видео)

Специальный представитель США Кит Келлог подчеркнул, что Путин делал ужасающие вещи.

Специальный представитель США по Украине Кит Келлог не только часто посещает Украину, но и понимает реалии того, что происходит гораздо лучше многих западных политиков. В разговоре с британским меценатом лордом Майклом Эшкрофтом он подчеркнул, что сможет отдыхать спокойно только после выхода Украины из войны в хорошем состоянии.

Более того, Келлог напрямую сказал, что российский президент Владимир Путин не является "хорошим парнем".

Это борьба добра со злом. Путин не хороший человек. Некоторые вещи, из того, что он сделал, ужасно. Кит Келлог, специальный представитель США по Украине

Келлог также подчеркнул, что хочет, чтобы с войны в Украине все получились лучше. Он также выразил уверенность в том, что Украина выйдет из войны в хорошем состоянии. Это позволит ему спокойно отдыхать, говорит Келлог.

В свой визит в Украину в сентябре Келлог также отмечал, что у украинцев сильный моральный дух и он уверен, что Украина останется государством. Спецпредставитель Трампа также говорил, что России стоит меньше угрожать ядерным оружием, а армия РФ на самом деле не так сильна, как они пытаются пропагандировать.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что, по мнению Келлога, Россию можно остановить тремя путями: экономически, дипломатически и военными силами. При этом РФ не побеждает, ведь в таком случае войска были бы у Одессы или Киева.