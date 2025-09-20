"Корейский сценарий" для Украины? Поддерживает ли его Зеленский

Президент назвал главное условие окончания войны, которое может не ждать мирного договора

Многих украинцев интересует, как в Украине закончится война. В частности, действительно ли все пойдет по "корейскому сценарию" без финального мирного договора по факту.

Ответ на это дал президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с журналистами 19 сентября, на которой присутствовал "Телеграф". По его словам, рассматриваются разные сценарии завершения войны в Украине.

И здесь следует понимать, что у нашего государства другая ситуация, непохожая на Корею. Зеленский говорит, что тот или иной сценарий обсуждается и поднимается даже на международных встречах. Но главное внимание приковано к гарантиям безопасности, которые нужны Украине.

"Может так случиться, что не будет финального документа об окончании войны", — говорит президент.

Он добавляет, что поддерживает позицию президента Франции Эммануэля Макрона по гарантиям безопасности. По его мнению, они не должны ждать окончания войны. Более того, Украина не может тратить время и ждать, пока появится четкий мирный договор. Пока никто не рассматривает модель "корейскую", "финскую" или любую другую.

Зеленский отмечает, что ситуация Украины не похожа на другие и, в конце концов, никто не знает как оно будет. Но первые шаги к миру – гарантии безопасности. Именно такие, которые не позволят "русским" прийти с новой агрессией. А если Кремль и решится напасть во второй раз, получит достойный реальный отпор.

Для справки

"Корейским сценарием" называют итоги войны между Северной и Южной Кореей в период с 1950 по 1953 год. Его идея заключается в замораживании линии фронта и создании демилитаризованной зоны.

Северная и Южная Корея формально все еще находятся в состоянии войны, потому что до сих пор не подписали официальный мирный договор.

