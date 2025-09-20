"Корейский сценарий" для Украины? Поддерживает ли его Зеленский
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Президент назвал главное условие окончания войны, которое может не ждать мирного договора
Многих украинцев интересует, как в Украине закончится война. В частности, действительно ли все пойдет по "корейскому сценарию" без финального мирного договора по факту.
Ответ на это дал президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с журналистами 19 сентября, на которой присутствовал "Телеграф". По его словам, рассматриваются разные сценарии завершения войны в Украине.
И здесь следует понимать, что у нашего государства другая ситуация, непохожая на Корею. Зеленский говорит, что тот или иной сценарий обсуждается и поднимается даже на международных встречах. Но главное внимание приковано к гарантиям безопасности, которые нужны Украине.
"Может так случиться, что не будет финального документа об окончании войны", — говорит президент.
Он добавляет, что поддерживает позицию президента Франции Эммануэля Макрона по гарантиям безопасности. По его мнению, они не должны ждать окончания войны. Более того, Украина не может тратить время и ждать, пока появится четкий мирный договор. Пока никто не рассматривает модель "корейскую", "финскую" или любую другую.
Зеленский отмечает, что ситуация Украины не похожа на другие и, в конце концов, никто не знает как оно будет. Но первые шаги к миру – гарантии безопасности. Именно такие, которые не позволят "русским" прийти с новой агрессией. А если Кремль и решится напасть во второй раз, получит достойный реальный отпор.
Для справки
"Корейским сценарием" называют итоги войны между Северной и Южной Кореей в период с 1950 по 1953 год. Его идея заключается в замораживании линии фронта и создании демилитаризованной зоны.
Северная и Южная Корея формально все еще находятся в состоянии войны, потому что до сих пор не подписали официальный мирный договор.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что Зеленский назвал три основных направления экспорта отечественного оружия за границу.