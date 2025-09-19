Его называют "тещин язык": в лесах Украины растет редкий гриб, похожий на печень (фото)

Этот гриб имеет кисловатый привкус

В лесах Украины можно найти удивительное разнообразие грибов. Среди них — мутинус собачий с причудливой формой и редкий гриб, напоминающий печень. В народе его называют "тещин язык" или "олений язык"

В Facebook-группе "Грибники UA" житель Черкасской области показал свою находку. По-научному этот гриб называется печеночница обыкновенная.

Как выглядит гриб печеночница и где он растет

Гриб печеночница (Fistulina hepatica) сразу привлекает внимание своей необычной формой. По цвету и текстуре он напоминает кусок печени или сырого мяса. Шляпка у него округлая, обычно слегка вытянутая, красновато-коричневая сверху и кремовая снизу. Диаметр шляпки может в среднем составлять 5-20 см.

Гриб Печеночница обыкновенная

При повреждении этот гриб может выделять красноватый сок, а на вкус он слегка кисловатый.

Печеночница растет на дубах, каштанах и иногда на липах, преимущественно в старых или ослабленных деревьях. Она считается паразитом, потому что внедряется в древесину живых деревьев и вызывает бурую сердцевинную гниль, разрушая их изнутри. Но гриб может появиться и на уже мертвой древесине, продолжая разрушать ее.

Гриб Печеночница съедобен, но считается древесным паразитом

Печеночница не исчезающий вид, но встречается не так уж и часто, поэтому для грибников он может стать интересной находкой.

