Держава перейшла вже до прямих дій по вбивству Богуслаєва - адвокат

Адвокати уже не раз наголошували на нелюдських умовах утримання В'ячеслава Богуслаєва

Героя України, відомого авіаконструктора та 86-річного пенсіонера В'ячеслава Богуслаєва, який вже майже три роки утримується у слідчому ізоляторі, хочуть вбити, вважає його захист. На цей раз підозрюваного доставили на засідання суду в одному автозаку із іншим затриманим, в якого відкрита форма туберкульозу.

Про це заявив адвокат Богуслаєва Ростислав Кравець. Він опублікував фото з зали суду.

За словами адвоката, держава перейшла до прямих дій, направлених на вбивство В'ячеслава Богуслаєва.

"Прокуратура затягує розгляд. Сьогодні з заявлених 4 свідків з'явився один. На сьогодні в справі немає жодного доказу його винуватості та підтвердження обставин зазначених у обвинувальному акті. Схоже, вирішили, що раз довести не можуть, то просто хочуть вбити", — пише захисник обвинуваченого.

Міжнародна асоціація судового моніторингу також звертала увагу на виявлені порушення під час транспортування Богуслаєва до суду.

"За інформацією, наданою захисниками, обвинувачений був доставлений на судове засідання в одному транспортному засобі з особою, хворою на відкриту форму туберкульозу. Згодом він перебував поруч із цією особою ще кілька годин в очікуванні початку слухання. У зв’язку з цим судове засідання було проведено в іншій залі, оскільки в призначеному залі напередодні розглядалася справа зазначеної особи, і з міркувань безпеки всі учасники процесу були у марлевих масках", — зазначається у заяві.

Проте в автозаку обвинувачений перебував без жодних засобів захисту, що є неприпустимим. Тому, за заявою асоціації, йдеться про грубе порушення Європейської конвенції з прав людини.

Нагадаємо, раніше адвокати авіаконструктора неодноразово наголошували на порушеннях прав людини в умовах утримання Богуслаєва. Зокрема, його неодноразово переводили в камери, де утримуються люди, підозрювані у тяжких злочинах, штучно не давали йому спати, не вимикаючи світло тощо. В'ячеслав Богуслаєв в СІЗО переніс клінічну смерть, у нього майже немає слуху. Адвокати попереджають, що у випадку з Богуслаєвим цілком можливий сценарій "імітації" раптової смерті. Фактично це буде політичним вбивством.

Тим часом вертолітний авіаконструктор продовжує залишатись під вартою уже понад 1000 днів. Суд постійно продовжує йому запобіжний захід. За словами захисників, є менш суворі альтернативи, особливо враховуючи вік обвинуваченого та його стан здоров'я.